Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, koji se trenutno nalazi u Hagu gde se bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, tokom godina provedenih pred Haškim tribunalom više puta je otvoreno odbijao da prizna legitimitet tog suda i slao veoma oštre poruke iz sudnice.

Mladić je tokom statusnih konferencija i završnih obraćanja često govorio da je Haški tribunal „lažni sud“ i „čedo NATO pakta“, tvrdeći da je osuđen zato što je branio srpski narod i Republiku Srpsku.

- Ja sam sedam godina i sedam dana u ovoj mrtvačnici od haškog suda, zato što sam se branio od NATO koji je rasturio moj narod i državu, rekao je Mladić tokom jednog od obraćanja pred sudom.

Tom prilikom nosio je belu košulju sa natpisom „NATO“ i simbolom palca okrenutog nadole, dok je više minuta govorio povišenim tonom uprkos upozorenjima sudije Teodora Merona.

- Ovo je lažni sud i ja ga ne priznajem. Lažni sudija Alfons Ori doneo je meni opskurnu doživotnu presudu zato što sam branio svoj narod i državu od NATO i njegovih satrapa. NATO je hiljadu puta gori od Napoleona i Hitlera, rekao je Mladić.

Tokom više obraćanja general VRS govorio je i o NATO bombardovanju Srbije, osiromašenom uranijumu i stradanju Srba tokom ratova devedesetih.

- Ja nisam ubijao svoj narod, već NATO i njegovi podrepaši, secesionisti. Srbi nisu krivi, a NATO je zločinac. Braćo i sestre, vi ste žrtve. Svi koji drugačije kažu – lažu. Hiljade građana Srbije umire od osiromašenog uranijuma, izjavio je tada Mladić.

Posebnu pažnju izazvale su njegove reči tokom završne rasprave po žalbi na presudu kojom je osuđen na doživotni zatvor.

- Živeću dok ima našeg plemena, a ova optužnica je pala u vodu, rekao je Mladić.

On je tada naveo da sebe ne smatra krivim i da je kao profesionalni vojnik radio u skladu sa zakonima države.

- Da li je krivica Ratka Mladića u tome što nije dozvolio da ustaška neman baca srpsku nejač u jame kao u Jasenovcu, rekao je Mladić tokom obraćanja u sudnici.

Njegove izjave i danas izazivaju velike polemike i snažne reakcije u regionu, dok deo javnosti smatra da je general VRS u Hagu odbijao da prizna sud koji je, kako je tvrdio, bio politički instrument NATO pakta.