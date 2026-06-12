Odbornici Skupštine opštine Svrljig usvojili su odluku da se povećavaju novčane nagrade za najbolje učenike, kao i jednokratnu novčanu pomoć đacima prvacima.

Dodatnih 5.000 dinara pomoći

Prema usvojenoj novoj odluci, jednokratna novčana pomoć za učenike prvog razreda Osnovne škole „Dobrila Stambolić“ povećana je sa dosadašnjih 5.000 na 10.000 dinara.

Takođe, odbornici Skupštine opštine Svrljig doneli su odluku da se novčana nagrada za đaka generacije ove škole biće udvostručena, pa će umesto 10.000 iznositi 20.000 dinara.

Povećana nagrada za učenika generacije

Povećana je i nagrada za učenika generacije Srednje škole „Dušan Trivunac Dragoš“, koja će ubuduće iznositi 30.000 dinara umesto dosadašnjih 20.000 dinara.

Kako se ističe cilj ove mere dodatna podrška obrazovanju i motivacija učenicima da ostvaruju što bolje rezultate tokom školovanja, prenose lokalni mediji.