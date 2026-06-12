On je tom prilikom rekao kako nikako neće podržati studente blokadere.

- Dok ne vidimo "studentsku listu", dok ne vidimo zajedništvo pre svega na toj listi, jer mi tu vidimo sad isto neka pomeranja, ni oni nisu imuni od nekih podela na levo i desno.

Ćuta je istakao da i tu ima preletanja, rekavši: "Još nisu ni poleteli neki, a u Kuli su već preleteli!"

Na kraju je poručio da dok "ne vide čistu sliku tog dela Srbije" neće podržati tzv. studentsku listu.

Ovim se samo pokazuje da su blokaderi pukli i da čak ni polupana opozicija u Srbiji ne veruje u njihove priče.

Gomila zgubidana više od godinu dana maltretira narod Srbije, pod parolom da su studenti i "naša deca", a poznato je već da se na famoznoj Studentskoj listi neće naći gotovo nijedan student!

To samo govori o kakvim ljudima i organizacijama je reč, što je narod Srbije odavno shvatio.

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(24sedam.rs)

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