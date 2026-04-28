Rusija je stavila na crnu listu predstavnike Evropske unije koji su učestvovali u donošenju odluka o pomoći Ukrajini i koji imaju neprijateljske stavove prema Moskvi, saopštilo je danas rusko Ministarstvo spoljnih poslova, navodeći da su ove mere donete kao odgovor na najnoviji paket antiruskih sankcija.

Napominje se da se na listi nalaze predstavnici evropskih institucija, zemalja članica EU i nekoliko drugih evropskih država koji su uključeni u donošenje odluka u vezi sa vojnom pomoći Ukrajini, angažovani u aktivnostima usmerenim na podrivanje teritorijalnog integriteta Ruske Federacije, uvođenje antiruskih sankcija, štetu odnosima Rusije sa trećim zemljama, ometanje pomorske plovidbe u interesu zemlje, angažovanje u izmišljenom gonjenju ruskih zvaničnika, osnivanje "tribunala" protiv ruskog rukovodstva i zalaganje za nezakonito oduzimanje ruske državne imovine ili korišćenje profita od nje, prenosi Sputnjik.

- Takođe smo uveli restriktivne mere protiv aktivista civilnog društva i predstavnika akademske zajednice u evropskim zemljama koji zauzimaju neprijateljske stavove prema Rusiji, kao i poslanika nacionalnih parlamenata zemalja članica EU i Evropskog parlamenta koji su glasali za antiruske rezolucije i zakone - navelo je rusko Ministarstvo.

Evropska unija, koja je odobrila 20. paket sankcija protiv Moskve, time nastavlja svoje pokušaje da izvrši pritisak na Rusiju eskalacijom jednostranih restriktivnih mera, istaklo je rusko Ministarstvo.

Destruktivna politika Brisela ne može da ima bilo kakav uticaj na spoljnu politiku Rusije, naglašava se u saopštenju.

Evropska unija je 23. aprila usvojila 20. paket sankcija protiv Rusije.

Evropski savet je saopštio da je ovo najveći paket sankcija u poslednje dve godine.



(Tanjug)