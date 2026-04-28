OVAN

POSAO: Imate potrebu da neke stvari rešite odmah i bez odlaganja, što može doneti dobre rezultate, ali i dodatni pritisak. Pred vama je važan dan u kojem možete napraviti konkretan pomak, posebno ako se fokusirate na prioritete. Pozitivne promene su izvesne, ali zahtevaju vašu disciplinu i smiren pristup. Ako budete strpljivi, rezultati će biti vidljivi brže nego što očekujete.

LJUBAV: Partner traži stabilnost i sigurnost, a vi imate priliku da pokažete koliko vam je stalo. Ne odlažite razgovore o budućnosti – iskrenost će vam doneti mir. Slobodni Ovnovi mogu ući u ozbiljniju komunikaciju sa osobom koja ih već neko vreme posmatra.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na ishranu i nivo holesterola. Umor i manjak energije mogu se pojaviti tokom dana. Redovne kontrole i umeren tempo biće vam od velike koristi.

BIK

POSAO: Dan je izuzetno produktivan i daje vam priliku da završite važne obaveze. Bićete organizovani i fokusirani, što će vam pomoći da ostvarite zacrtane ciljeve. Nadređeni mogu primetiti vaš trud i nagraditi vas. Važno je da ne rasipate energiju na nebitne stvari.

LJUBAV: Emocije su jasne i otvoreno ih pokazujete. Osoba koja vam se dopada uzvraća istom merom, pa se može roditi nova veza. Zauzeti Bikovi uživaju u stabilnosti i bliskosti sa partnerom.

ZDRAVLJE: Umor vas sustiže, pa je neophodno da se više odmarate. Nedostatak sna može uticati na koncentraciju i raspoloženje. Uvedite bolju rutinu odmora.

BLIZANCI

POSAO: Dan je odličan za obnavljanje starih kontakata koji vam mogu doneti nove poslovne prilike. Važno je da jasno definišete ciljeve i ne lutate previše. Fokus će vam pomoći da izvučete maksimum iz situacije. Mogući su korisni razgovori koji vode ka novim projektima.

LJUBAV: Slobodni Blizanci mogu očekivati flert i zanimljivo poznanstvo koje donosi uzbuđenje. Oni u vezi treba da rade na komunikaciji kako bi izbegli nesporazume. Pred vama su lepa dešavanja ako ostanete otvoreni.

ZDRAVLJE: Nervoza i nesanica mogu vam stvarati probleme. Potrudite se da pronađete način da se opustite. Rad na unutrašnjem miru biće ključan u narednom periodu.

RAK

POSAO: Atmosfera na poslu je stabilna i pozitivna, bez većih prepreka. Iskoristite ovaj period da napravite promene koje ste planirali. Dobar je trenutak za inicijativu i nove ideje.

LJUBAV: Spremni ste da okrenete novu stranicu i unesete svežinu u svoj emotivni život. Nova poznanstva ili obnovljene emocije donose vam radost. Više ne želite stagnaciju – tražite pokret i uzbuđenje.

ZDRAVLJE: Potrebno je da poradite na koncentraciji i mentalnom fokusu. Mogući su manji problemi, ali ništa ozbiljno ako vodite računa o sebi. Odmor i balans su ključni.

LAV

POSAO: Vaš trud konačno dolazi do izražaja. Nadređeni prepoznaju vaš rad, pa su mogući bonusi ili nagrade. Finansijska situacija se popravlja, a vi dobijate dodatni motiv za dalje.

LJUBAV: Uživanje u vezi i bliskosti sa partnerom donosi vam sigurnost. Otvoreni razgovori o željama dodatno jačaju odnos. Slobodni Lavovi mogu privući pažnju gde god se pojave.

ZDRAVLJE: Fizička aktivnost bi vam izuzetno prijala. Šetnja ili lagan trening pomoći će vam da se osećate bolje. Povećajte kretanje i energija će vam rasti.

DEVICA

POSAO: Snalažljivost vam pomaže da se izborite sa brojnim obavezama. Lako pronalazite rešenja i pokazujete koliko ste sposobni. Ovo je dobar period za napredak i usavršavanje.

LJUBAV: Komunikacija sa partnerom je opuštena i bez tenzije. Slobodne Device mogu očekivati novo poznanstvo koje dolazi spontano. Dan je povoljan za emocije.

ZDRAVLJE: Potrebno vam je opuštanje i druženje. Ne opterećujte se previše obavezama. Napunite energiju kroz odmor i vreme sa bliskim ljudima.

VAGA

POSAO: Važno vam je da ostavite dobar utisak, pa ulažete dodatni trud u poslovne kontakte. Fokusirani ste na uspeh i spremni na angažovanje. Rezultati neće izostati ako ostanete dosledni.

LJUBAV: Još uvek niste spremni za novu vezu. Prošlost vas i dalje drži, pa je važno da sebi date vremena. Ne forsirajte emocije – sve će doći u pravom trenutku.

ZDRAVLJE: Potrebna vam je fizička aktivnost kako biste podigli energiju. Redovan trening pomoći će vam da se osećate bolje i stabilnije.

ŠKORPIJA

POSAO: Uspeli ste da rešite neke stare probleme i sada se osećate sigurnije. Spremni ste za nove izazove i promene koje dolaze. Iskoristite ovaj period za napredak.

LJUBAV: Konflikti sa partnerom su česti, iako ih ne želite. Neke stvari su se promenile i to morate prihvatiti. Važno je da otvoreno razgovarate o svemu.

ZDRAVLJE: Osetljivost i sklonost alergijama su naglašeni. Usporite tempo i posvetite se odmoru. Telo vam šalje jasne signale.

STRELAC

POSAO: Dan prolazi bez većih promena. Atmosfera je mirna, pa možete da se fokusirate na privatne stvari. Iskoristite ovaj period za planiranje.

LJUBAV: Idealno vreme za osvajanje osobe koja vam se dopada. Energija je povoljna za početak nove veze. Pred vama je lep emotivni period.

ZDRAVLJE: Koža može biti osetljiva i sklona iritacijama. Obratite pažnju na negu i izbegavajte agresivne preparate.

JARAC

POSAO: Budite oprezni sa informacijama koje delite. Moguće su pogrešne procene ako ne proverite sve detalje. Pokušajte da budete pozitivniji u komunikaciji.

LJUBAV: Važno je da pokažete emocije i ne krijete ih. Ako delujete hladno, partner može steći pogrešan utisak. Otvorenost će vam doneti stabilnost.

ZDRAVLJE: Pluća su osetljiva, pa izbegavajte duvanski dim. Ako se pojave simptomi, obratite se lekaru.

VODOLIJA

POSAO: Dan nije idealan za veće poslovne poteze, posebno u vezi sa prodajom. Bolji period dolazi uskoro. Sačekajte pravi trenutak za odluke.

LJUBAV: Razmišljate o važnim promenama u vezi. Pred vama su odluke koje mogu uticati na budućnost odnosa. Budite iskreni prema sebi.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na urinarni trakt. Moguće su manje tegobe koje zahtevaju brigu i prevenciju.

RIBE

POSAO: Planovi vezani za putovanje ili obaveze mogu se zakomplikovati. Potrebno je više strpljenja kako biste sve rešili. Ne donosite ishitrene odluke.

LJUBAV: Komunikacija sa osobom koja vam se dopada nije jasna. Pokažite konkretno šta želite kako biste izbegli nesporazume.

ZDRAVLJE: Osetljivo grlo može vam praviti problem. Izbegavajte hladna pića i povedite računa o imunitetu.