Blokaderi su još jednom pokazali da su im uverenja tamo gde je i novčanik onoga ko ih plaća da imaju stavove koje imaju.

Tako je blokaderski profil Filozofski u blokadi napisao na društvenoj mreži "Iks":

"Podsetnik za Svetsko prvenstvo da navijamo isključivo za države koje nisu priznale tzv. Kosovo."

Nakon oštre reaakcije isluženog hrvatskog političara Tonina Picule automatski su obrisali objavu.

E, tako bi izgledala Srbija da su oni na vlasti - sve komande bi dolazile iz Zagreba.

I naravno, da se ne lažemo, oni će da navijaju za zemlju koju najviše vole - Hrvatsku.