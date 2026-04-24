Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas u kineskom gradu Đinan da partijski sekretarijat provincije Šandong, koja broji više od 100 miliona stanovnika, pruža apsolutnu podršku za plasman srpskih vina na tržište te provincije.

Mesarović je nakon sastanka sa partijskim sekretarom provincije Šandog Lin Vuom, na kojem je predstavila pet domaćih vinarija, istakla da postoji podrška i za uvoz ostalih srpskih proizvoda, ali da su vina za sada prioritet.

Imaćemo apsolutnu podršku kada su u pitanju srpska vina. To je partijski sekretar sa posebnom radošću prihvatio kao jedan od zadataka kojim će se baviti već narednih dana. Cilj je da na tržište ove provincije uđemo sa srpskim vinama i u državne i privatne trgovinske lance, rekla je Mesarović srpskim medijima.

Prema njenim rečima, ove godine se mogu očekivati značajni finansijski efekti kada je u pitanju primena Sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine.

To nisu kratki procesi, to su procesi koji podrazumevaju i pregovore i dogovore. Pa i u domaćim trgovinskim lancima u našoj zemlji kada pregovarate, ne možete u nekom kratkom roku tek tako da plasirate robu. Svakako je ovo zemlja koja pruža velike prilike za Srbiju i ono što je važno, oni traže kontinuitet u snabdevanju, rekla je Mesarović dodajući da su najčešće radi o višegodišnjim komercijalnim ugovorima koji podrazumevaju velike količine robe.

Ističe da je u razgovoru sa Lijem postignut dogovor o zajedničkoj organizaciji poslovnog foruma u Srbiji u narednom periodu.

Partijski sekretar će lično predvoditi delegaciju privrednika iz svih kineskih industrija koje imaju potencijal za širenje na evropsko tlo. Svakako je Srbija tu najkonkurentnija imajući u vidu da smo treća zemlja u Evropi koja ima Sporazum o slobodnoj trgovini, a jedina zemlja u Evropi koja sa njima ima potpisanu izjavu o izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, kazala je ministarka.

Kada su u pitanju razgovori o potencijalnim investicijama, ministarka kaže da je postignut niz konkretnih dogovora.

Veoma sam zadovoljna onim što sam dobila kao povratnu informaciju od partijskog sekretara, a to je apsolutna podrška. On je sam rekao da ima osećaj da se zalaže za sopstvenu zemlju kad se zalaže za Srbiju, kaže Mesarović.

Ministarka je današnji razgovor ocenila kao veoma konstruktivan, ističući "gostoprimstvo čeličnih prijatelja".

Provinciju Šandong, sa više od 100 miliona stanovnika, odlikuje snažan i brz industrijski razvoj i tehnološki razvoj.

Iz ove provincije dolaze i dve velike kompanije koje posluju u Srbiji - Šandong Hajspid i Linglong.

Mesarović je u ponedeljak doputovala u Guangdžou, a tokom višednevne posete Kini održaće niz sastanaka sa predstavnicima kineskih kompanija.

Tokom posete Kini, u periodu od 20. do 29. aprila, Mesarović će obići će tri provincije - Guangdong, Šandung i Hebej, kao i šest gradova: Guangdžou, Fošan, Šenžen, Đinan, Šiđažuang i Tjenđin.

U srpskoj delegaciji nalaze se i predstavnici pet domaćih vinarija koji promovišu svoje proizvode, sa ciljem plasmana i širenja na kineskom tržištu.

