Kineski lider Si Đinping dočekan je uz svečane počasti po dolasku u Severnu Koreju u ponedeljak, u svojoj prvoj poseti toj zemlji posle sedam godina.

Severnokorejski lider Kim Džong Un i prva dama Ri Sol Džu dočekali su Sija na aerodromu u Pjongjangu, a na zvaničnim snimcima vidi se kako njih dvoje aplaudiraju dok Sijev avion sleće, čime je započeta njegova dvodnevna državna poseta.

Si i njegova supruga Peng Lijuan srdačno su dočekani od strane Kima, a severnokorejska deca uručila su im bukete cveća, prenela je kineska državna televizija CCTV.

Na ceremoniji dobrodošlice na Trgu Kim Il Sunga, počasna konjička pratnja bila je postrojena da dočeka goste, dok su mase mahale cvećem i zastavama ispod ogromnih portreta Sija i Kima postavljenih iznad trga, prikazali su snimci državnih medija.

Nakon počasne paljbe od 21 plotuna, dvojica lidera izvršila su smotru počasne garde, čiji su pripadnici na korejskom jeziku uzvikivali: „Želimo drugu Si Đinpingu dobro zdravlje“, saopštio je CCTV.

Poseta predstavlja Sijevo prvo putovanje u inostranstvo ove godine i dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je odvojeno ugostio ruskog lidera Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa u kineskoj prestonici.

Vreme posete uklapa se u napore Pekinga da predstavi Kinu kao svestranog globalnog posrednika u trenutku intenzivnih geopolitičkih promena.

Putovanje je takođe prilika da Si ponovo potvrdi bliske istorijske veze svoje zemlje sa Pjongjangom – jasan signal Pekinga da, uprkos tome što su Kim i Putin poslednjih godina unapredili međusobne odnose, Kina ostaje najvažniji ekonomski oslonac i diplomatski partner Severne Koreje.

U tradicionalnom pismu upućenom severnokorejskim medijima uoči posete, Si je napisao da „bez obzira na promene vremena ili razvoj međunarodne situacije, tradicionalno prijateljstvo između Kine i Severne Koreje ostaje neraskidivo, trajno i neprestano zrači vitalnošću“.

Za Severnu Koreju, Sijeva poseta predstavlja novo poglavlje u njenom dugogodišnjem balansiranju između Rusije i Kine, dok nastoji da ostvari vojne i ekonomske koristi od obe zemlje, izbegavajući prekomernu zavisnost od bilo koje od njih.

Dan pre Sijevog dolaska, severnokorejski državni mediji izvestili su da je Kim obišao veliku kompaniju za proizvodnju municije, gde je informisan o „proširenju kapaciteta za proizvodnju različitih balističkih i krstarećih raketa“.

Prošle nedelje Kim je posetio novo postrojenje za proizvodnju nuklearnog materijala pogodnog za izradu oružja, rekavši da Pjongjang planira da „eksponencijalno ojača nuklearne snage naše države“, preneli su državni mediji.

Nije jasno u kojoj meri će severnokorejsko nuklearno naoružanje biti tema razgovora dvojice lidera.

Smatra se da Peking sa oprezom posmatra taj program, koji tradicionalno povećava američku pažnju prema regionu i nosi rizik od nestabilnosti koja bi mogla da utiče na Kinu, koja deli granicu sa Severnom Korejom.

Međutim, kinesko rukovodstvo takođe vidi Pjongjang kao deo šire mreže aktera bliskih Pekingu, koji služe kao protivteža američkoj moći.

Kineski državni mediji predstavili su posetu kao priliku da se „izradi novi plan razvoja odnosa između dve partije i dve države“ i da se „doprinese regionalnom miru, stabilnosti i prosperitetu“.

Posete Severnoj Koreji stranih lidera su retke. Si je poslednji put posetio tu zemlju 2019. godine, dok je Putin boravio u poseti 2024. godine, kada su Moskva i Pjongjang pozdravili jačanje vojnih veza potpisivanjem sporazuma o uzajamnoj odbrani.

Odnosi između Pekinga i Pjongjanga poslednjih godina primetno su zahladneli. Zatvaranje granica tokom pandemije kovida omelo je razmenu između dve strane, a kasnije se Pjongjang dodatno približio Moskvi, rasporedivši, prema procenama, hiljade vojnika kao podršku ruskom ratu u Ukrajini.

Poseta predstavlja priliku da Si podstakne ponovno uravnoteženje tih odnosa i da pokaže značaj tog partnerstva za Peking u trenutku kada se globalni odnos snaga menja usled promena u američkoj spoljnoj politici pod administracijom Donalda Trampa.

Si i Kim poslednji put su se sastali u septembru, kada je severnokorejski lider bio među brojnim svetskim liderima na vojnoj paradi u Pekingu – pri čemu je Kim tokom događaja sedeo pored Sija. Na paradi je bio prisutan i Putin, a trojica lidera tada su demonstrirala do sada neviđen nivo jedinstva.

Poseta se poklapa sa 65. godišnjicom Sporazuma o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći između Kine i Severne Koreje iz 1961. godine, jedinog kineskog sporazuma o uzajamnoj odbrani, potpisanog manje od jedne decenije nakon što su kineske trupe ratovale zajedno sa Severnom Korejom u Korejskom ratu.

Odnosi Južne Koreje sa Severom poslednjih godina su se pogoršali

– Rusija i Severna Koreja razvile su sve bliže odnose, a jaz između Severne i Južne Koreje nastavlja da se produbljuje – izjavio je predsednik Južne Koreje Li Dže Mjung na konferenciji za medije u ponedeljak, osvrćući se na Sijevu posetu. – Ali mi moramo nastaviti da težimo dijalogu.

Tramp je takođe više puta pokazao interesovanje za obnovu diplomatskih kontakata na visokom nivou između SAD i Severne Koreje. Američki predsednik sastao se sa Kimom tri puta tokom svog prvog mandata, u okviru medijski veoma propraćenog pokušaja da se Severna Koreja odrekne svog nuklearnog programa, koji je na kraju zastao.

Kim je prošle jeseni izrazio spremnost da ponovo razgovara sa Trampom, ali samo ukoliko SAD odustanu od cilja denuklearizacije. Teško je proceniti da li bi to bilo prihvatljivo Trampu, koji je pokrenuo rat protiv Irana delom i sa ciljem uništenja iranskog programa obogaćivanja uranijuma.

Korejsko poluostrvo bilo je među temama o kojima su Si i Tramp razgovarali tokom trodnevne posete američkog predsednika Pekingu u maju.

U saopštenju Bele kuće nakon njihovog sastanka tada je navedeno da dvojica lidera dele „zajednički cilj denuklearizacije Severne Koreje“. U kineskom saopštenju navodi se da su Si i Tramp „razmenili mišljenja“ o Korejskom poluostrvu.