Bivši rijaliti učesnik Stefan Karić osuđen je na uslovnu kaznu zatvora od tri godine zbog prebijanja Nataše Šavije.

Šavija ga je optužila da joj je 1. maja 2023. godine naneo teške telesne povrede, a sudski postupak je sada okončan donošenjem presude kojom je Karić proglašen krivim za nasilje.

Ona je nakon odluke izjavila da nije zadovoljna izrečenom kaznom i ishodom celog procesa protiv njega.

- Preležala sam godinu i po dana zbog tih povreda, a on je dobio tri godine uslovno, osim ako ne prekrši uslov, odnosno ako prekrši zabranu u vezi sa pretnjama?! Ne znam sad da li je to prekršaj? To što je moja porodica prošla, a i što sam i ja prošla, razočarana. Što se njega tiče, naravno, vadiće svoje d**e kako zna i ume - istakla je Nataša.

Starleta dodaje da je i zdravstveno i psihički dobro.

-Da, naravno, hvala Bogu. I oko mi je dobro, uopšte nije kao na početku. Našla sam dobre hirurge. Bog me uvek čuva, kao što će i Bog sve da naplati, sve što treba - rekla je ona.

Detalji susreta

Govoreći o susretima sa Stefanom tokom sudskog postupka, navodi da su se nekoliko puta našli "oči u oči" u sudnici.

-Imala sam susret na sudu kada se on izvikao na mene da mu prete neki moji, i to pred sudijom, nasred sudnice, u prisustvu advokata i mojih roditelja. Drugi put je to bilo kada se pojavio posle nekog ročišta. Dolazila sa, uzalud, kao da sam ja kriva, dok se on konačno nije pojavio i razjasnio neke stvari. Sada sam oslobođena obaveze dolaska, jer je postojala mogućnost da budem privođena ako se ne pojavim, a redovno sa, dolazila, dok njega nije bilo - izjavila je potom.

Kako konstatuje, nastavila je dalje sa životom i da tu temu više ne želi da vraća u fokus.

-Tako je, hvala Bogu. To je ostalo u prošlosti. Presuda je već donesena, ne znam tačno kada, piše u dokumentu. Ne dozvoljavam da se o tome govori u porodici niti u mom okruženju, ta tema je završena. Ne želim negativu da unosim. Bilo je insinuacija da sam uzela novac i zato se povukla, ali to nije tačno. Ne postoje pare koje mogu da nadoknade ono što je prošla moja uža i šira porodica. Ne znam koja bi presuda mogla da me zadovolji - otkrila je Šavija.

Progovorila o Stefanovom ocu Takođe je priznala i da li je u prethodnom periodu imala kontakt sa Osmanom Karićem, Stefanovim ocem. -Meni ga je iskreno žao, kao oca kakvog sina ima, jadan. Verovatno strepi svako veče kada ovaj izađe, kada se napije. Pogotovo sada na Ibici, Bože sačuvaj, svako veče, ko zna šta može da se desi tamo. Šta će otac, jadan… Mi nismo u komunikaciji. U nekom momentu smo popričali onako ljudski. Ne mogu prosto da krivim njega, čovek mi ništa nije uradio. Od tada nemamo nikakav kontakt, niti planiram da ga imam, niti da održavam bilo kakvu vezu, osim ovoga što kratkotrajno objavljujem, čisto da se zna da je presuda donesena i da je, kakva-takva, ali kriv je - govorila je ona. "Godinu dana sam imala modricu na licu" Nastavila sam život već odavno. Godinu i nešto dana bila sam bukvalno u kućnom pritvoru. Godinu dana sam imala modricu na licu. Sve što bih rekla je beskorisno, jer sam se toliko izlagala u medijima kako bih ga predstavila onakvim kakav jeste, a i sudu sam dostavila sve moguće dokaze, ništa lažirano. Na kraju se dobije presuda kakva se dobija - zaključila je za Blic.

