Velika eksplozija dogodila se u skladištu municije u selu Belovskoje, Belgorodska oblast, prenosi San.
Ukrajina je sa nekolicinom dronova pogodila skladište municije, ali i vozila u blizini baze.
Šteta koja je pričinjena i dalje nije procenjena.
Ukrajinske snage izvele su strahovite napade na ruske baze i vojna skladišta u Belogorodskoj oblasti.
Velika eksplozija dogodila se u skladištu municije u selu Belovskoje, Belgorodska oblast, prenosi San.
Ukrajina je sa nekolicinom dronova pogodila skladište municije, ali i vozila u blizini baze.
Šteta koja je pričinjena i dalje nije procenjena.
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