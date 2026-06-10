Jedan od komandanata ukrajinskog ozloglašenog Azova, Andrej Bilecki, inače u mirnodopsko vreme političar ekstremne desnice, izjavio da su šest narednih meseci ključni na frontu.

Bilecki je to izjavio za jednu zapadnjačku emisiju, navodeći kako je cilj ukrajinske vojske da najpre u narednih šest ili devet meseci sačuva trenutne pozicije i načini korake koji bi podsećali na kontraofanzivu.

Saterivanjem Rusa, pre nego što Moskva shvati šta se zbilo na frontu, kako savetuje Bilecki, tada bi bilo vreme sesti za pregovarački sto.

Godine 2010. Bilecki je rekao da je misija ukrajinske nacije da „predvodi bele rase sveta u poslednjem krstaškom ratu … protiv Untermenšena predvođenog semitima“.

Međutim, Bilecki izjavljuje da nije rasista ili antisemit. U intervjuu je objasnio da Izrael i Japan smatra uzorima za razvoj Ukrajine.

Kasnije, tokom sukoba na istoku Ukrajine, poznat je po brutalnom ophođenju prema civilima i jezivim pretnjama.