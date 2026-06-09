Jelena Jerenić iz stranke Zeleno-levi front (ZLF) i Vladimir Pajić iz Pokreta slobodnih građana (PSG) javno su napadnuti od strane sopstvenih saboraca i blokadera zbog fotografije na mrežama.

Naime, njih dvoje fotografisali su se sa Jadrankom Jovanović, narodnom poslanicom u Skupštini Srbije i Ljubicom Vraneš, zbog čega su sada na meti studenata blokadera.

Na društvenoj mreži X, studenti blokaderi objavili su pomenutu fotografiju uz osudu:

-Podržavamo studente, ali morali smo da se slikamo sa Jadrankom Jovanović SNS i Ljubicom Vraneš SNS.

Iako su u pitanju njihovi saborci, studenti blokaderi još jednom su pokazali da bi sve konce držali u svojim rukama, a narodu zabranjivali i osnovne stvari - pravo na slobodu.

Ovo je još jedan dokaz da se između studenata blokadera i opozicije napravio totalni razdor, gde jedni drugima "dišu za vratom" i javno napadaju za svaki potez.