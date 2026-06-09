Kina je pozvala Sjedinjene Američke Države da isprave, kako je navela, pogrešnu odluku o uvrštavanju više kineskih kompanija, uključujući Alibabu i BYD, na listu preduzeća za koja Vašington smatra da su povezana sa kineskom vojskom.

"Kina se dosledno protivi preširokom tumačenju nacionalne bezbednosti SAD, formiranju diskriminatornih lista i nerazumnom potiskivanju kineskih kompanija. Pozivamo američku stranu da ispravi svoje greške i prekine neopravdano suzbijanje kineskih kompanija", rekao je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan, prenosi Global tajms.

On je dodao da će Kina preduzeti neophodne mere radi zaštite legitimnih prava i interesa svojih kompanija.

Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država proširilo je listu kineskih kompanija za koje smatra da imaju veze sa kineskom vojskom, uključujući tehnološke gigante Alibaba Group i Baidu, kao i proizvođača automobila BYD.

Kako se navodi saopštenju, Pentagon je ažurirao tzv. "1260H listu", bezbednosnu evidenciju kompanija za koje američke vlasti ocenjuju da su deo kineske vojne i odbrambene industrijske baze.

Iako se ove oznake ne smatraju formalnim sankcijama, one onemogućavaju Ministarstvu odbrane SAD da direktno sklapa ugovore sa navedenim kompanijama, a od 2027. godine biće ograničena i nabavka njihovih proizvoda preko trećih strana.