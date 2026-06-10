Američka vojska saopštila je da je u poslednjih 20 minuta započela "samoodbrambene napade" na Iran, kao odmazdu za obaranje helikoptera "Apač".

Ranije večeras Donald Tramp najavio je da će SAD odgovoriti nakon što je utvrđeno da je iranska vojska odgovorna za obaranje američkog helikoptera "Apač" iznad Ormuskog moreuza.

Napadi su počeli u 17 časova po istočnom vremenu, odnosno u 23 časa po srednjoevropskom.

"Nije to velika stvar"

Ono što je sve iznenadilo jeste Trampov potez kada je nakon najavljene osvete Iranu izjavio kako obaranje helikoptera "nije velika stvar", nakon čega je ubrzo napao Teheran u cilju osvete.