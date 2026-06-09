Stotinjak studenata blokadera večeras ponovo maltretira srpsku prestonicu, pokrenuvši potpuno propali skup na uglu Nemanjine i Ulice kneza Miloša.

Reč je o skupu na koji su pozivali i koji su najavljivali i preko svojih blokaderskih medija, ali ni to im nije pomoglo, jer fotografije svedoče potpunom fijasku i skupu koji nema apsolutno nikakvog smisla.

Međutim, to ne sprečava ulične provokatore da hiljadama Beograđana onemoguće normalno fukcionisanje.

Bezobrazluk blokadera potpuno je razbesneo poštene građane koji su se vraćali kućama.