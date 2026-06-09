Stotinjak studenata blokadera večeras ponovo maltretira srpsku prestonicu, pokrenuvši potpuno propali skup na uglu Nemanjine i Ulice kneza Miloša.
Reč je o skupu na koji su pozivali i koji su najavljivali i preko svojih blokaderskih medija, ali ni to im nije pomoglo, jer fotografije svedoče potpunom fijasku i skupu koji nema apsolutno nikakvog smisla.
Međutim, to ne sprečava ulične provokatore da hiljadama Beograđana onemoguće normalno fukcionisanje.
Bezobrazluk blokadera potpuno je razbesneo poštene građane koji su se vraćali kućama.
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