Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da veruje da Srbija može zajednički da nastavi put razvoja i pozvao građane da imaju poverenja u državno rukovodstvo, ističući da se odluke donose promišljeno, racionalno i hrabro.

- Ja vas molim da verujete svom rukovodstvu, da verujete da znamo šta radimo, jer radimo promišljeno, sve odluke koje donosimo donosimo na racionalan način, ponekad i hrabar. A onda idemo na izbore. Na tim izborima imaćete priliku da birate između Srbije budućnosti i Srbije prošlosti kakvu smo imali da vidimo od 2000. do 2012. godine – rekao je Vučić.

Predsednik je naveo da građani imaju priliku da biraju između Srbije koja je, kako je rekao, gubila teritorije, imala više od 500.000 manje zaposlenih, probleme sa isplatom penzija i nestabilnim dinarom, i Srbije koja se okreće novim tehnologijama i razvoju.

- Ili ćemo da idemo u budućnost veštačke inteligencije, robotike, ali mnogo važnije od toga, sve to nam je samo sredstvo da bismo imali zadovoljnog građanina, da bismo imali ljude koji će da žive bolje, koji će moći da planiraju bolju budućnost za sebe i svoju decu – poručio je predsednik.

Vučić je izrazio uverenje da Srbija može zajednički da nastavi tim putem i da na izborima potvrdi podršku politici razvoja i ekonomskog napretka.

- Siguran sam da zajednički možemo da izguramo ovu važnu utakmicu za Srbiju. I tada da ih pobedimo još jedanput i da ih pobedimo ubedljivije nego ikada – zaključio je predsednik Srbije.