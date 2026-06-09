U emisiji "Drugi ugao", koju vodi Todorović, su pre godinu dana gostovali načelnik Istočne Ilidže Marinko Božović i generalni direktor "Sarajevo-gasa" iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek.

Tokom te emisije je negiran navodni genocid koji je "nad Bošnjacima počinjen 1995. godine u Srebrenici", a zbog čega je SIPA u Istočnom Sarajevu krajem maja saslušala i Eleka.

Kako je tada Elek rekao za Klix.ba, sporan deo emisije odnosi se na pitanje koje je uputio Božoviću o tome da li se desio genocid u Srebrenici.

"Imam pravo na svoj stav"

- Želim da iskažem podršku Јasenku Todoroviću i da kažem Tužilaštvu i SIPA da novinar RTRS nije ništa kriv, evo ja sam kriv i rekao sam što sam rekao i stojim iz toga - rekao Elek, koji je tada bio na funkciji predsednika Nadzornog odbora OC "Јahorina", prenosi RTRS.

On je konstatovao da izgleda da nigde u BiH ne postoji sloboda govora.

- Ne možete da kažete svoj stav i svoje mišljenje u jednoj dijaloškoj emisiji u kakvoj sam ja bio sa gospodinom Marinkom Božovićem. Došli smo do jedne crvene linije, ili će da nas ućutkaju, a ja nisam čovek koji ćutim i neću da ćutim. I ovaj put kažem niste krivi vi, nije kriv kamerman, niti RTRS, ali ja imam pravo da kažem svoj stav. Da li moj stav može da zabrani neki bivši visoki predstavnik koji je u zadnjem danu svog mandata doneo neku odluku, a ta podrška nije prošla parlamentarnu proceduru na nivou BiH. Da li može tako, ja mislim da ne može - poručio je Elek.

On je dodao da ako se bude povlačilo i išlo linijom manjeg otpora, da neće se stati samo na ovom.

- Imate udar na RTRS, da je ugase i da ne smemo ništa reći. Oni bi BHRT na nivou BiH i to je put kojim oni idu ako se mi ne suprostavimo - poručio je Elek.

Podsetimo, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko je 2021. godine, kao svoju poslednju odluku, nametnuo izmene Krivičnog zakona BiH po kojima je "zabranjeno negiranje genocida i drugih ratnih zločina".