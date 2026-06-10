Na Zavojskom jezeru kod Pirota u toku je specifična obuka elitnih ronilačkih jedinica Rečne flotile Vojske Srbije. Pripadnici 93. ronilačke čete na tom jezeru pomeraju granice svojih sposobnosti i pripremaju se za zadatke poput traganja i spasavanja, kao i podizanja predmeta ronilačkim liftom.

U jezeru koje krije i ostatke potopljenog sela, ronioci 93. čete svoje sposobnosti testiraju i na dubinama do 80 metara.

Zaroni u uslovima smanjene vidljivosti, sa kojom su često suočeni na rekama i jezerima Srbije, hladnoća i visok pritisak samo su neki od izazova sa kojima se susreću. Jasna komunikacija je zato sa ronilačkim parom presudna.

"Pre nego što zakačimo predmet za ronilački lift, proverimo da li je ronilačka para u redu. kad zakačimo lift, takođe, pokažemo znak da je sve u redu i da možemo da počnemo s izronom.. Ako se nešto desi, na primer, ako parnjak ostane bez vazduha pokažemo rukom na usta", kaže vodnik Đorđe Palačković iz tima 93. ronilačke čete za traganje i spasavanje.

Osim spasavanja i traganja u svim vremenskim i hidrološkim uslovima, među zadacima ove ronilačke čete su i podvodno miniranje, protivminsko i protivdiverzantsko obezbeđenje važnih objekata na vodnim putevima.

Najvidljiviji tokom poplava u Obrenovcu

Tradicija 93. ronilačke čete traje već 60 godina. Najvidljiviji su bili tokom poplava 2014. godine, kada su među prvima stigli u poplavljeni Obrenovac i spasili oko 2.000 ljudi.

Učestvovali su i u sprečavanju moguće ekološke katastrofe nakon pada aviona "Orao" u Gružansko jezero 2010. godine. Avion je bio potopljen sa rezervoarima punim kerozina, a ronioci su ga uspešno izvukli.

"U svojoj formaciji, jedinici imamo sredstva, liftove za podizanje tereta, ali do određenih težina. Za veće poduhvate, kao što je bio sa avionom koristili smo dizalice Prvog pontonijskog bataljona, koji je u sastavu Rečne flotile", navodi poručnik bojnog broda Željko Krmpot, komandir 93. ronilačke čete.

Ističe se da su formirali pontonski članak, na njega postavili dizalicu, kada ronioci zarone, povežu dizalicu na avion, pa se vadi avion. "Izuzetno komplikovan i opasan zadatak, ali smo imali sreće da je sve bilo kako treba i da smo ga brzo i efikasno završili", ističe Krmpot.

Osim na Zavojskom jezeru, ovi ronioci se kondiciono pripremaju i u hiperbaričnoj komori, simulirajući uslove na dubinama do 50 metara. Da bi u svakom trenutku bili spremni za dejstvo u ekstremnim uslovima, redovno se uvežbavaju i na Tisi, Dunavu i Begeju.