Potpredsednik Stranke slobode i pravde Borko Stefanović praktično je priznao da postoje ozbiljne ideološke razlike između proevropske opozicije i studentsko-blokaderskog pokreta, a posebno je ukazao na neslaganja oko pitanja Kosova i Metohije.

Odgovarajući na pitanje novinara da li veruje da u Srbiji može doći do stvarne političke promene, uprkos činjenici da se studenti blokaderi u svom memorandumu prema pitanju Kosova odnose slično kao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Stefanović je rekao da upravo tu vidi ozbiljan problem.

– To vam je šarenilo ideološko, programsko. Važno je da je studentski pokret okupio ogromnu energiju, dao novu nadu i pretrpeo mnogo i svaka čast na tome. Sa druge strane, mi kao proevropske opozicione stranke imamo dužnost da iznesemo vrlo jasan i precizan program, što smo i uradili kroz program Srbija 2030. Čvrsto verujemo da promene Vučićevog režima nema ako se menja samo Vučić, a ne i destruktivna, katastrofalna i razarajuća radikalska politika. I zbog toga ne verujemo ljudima – rekao je Stefanović.

Iako nije želeo da navodi imena, Stefanović je priznao da među opozicionim snagama postoje pozicije koje, kako je rekao, „nikako ne mogu biti dobre“, čime je praktično potvrdio da ne deli stavove studentsko-blokaderske liste kada je reč o pojedinim ključnim državnim pitanjima.

– Neću ih imenovati zato što će to biti iskorišćeno da se opozicija optuži da ulazi u neke rasprave sa nekim drugim u antirežimskom frontu. To nam nikako nije potrebno dok ne oborimo ovaj režim. To što gledate jesu određene pozicije koje nikako ne mogu biti dobre i koje pokazuju jasnu političku, ideološku i programsku razliku između buduće studentske liste kao najjače opozicione strukture i proevropske opozicije, koja je rastuća snaga i snaga budućnosti – naveo je Stefanović.

Istovremeno je poručio da ne želi da napada studentsko-blokadersku listu, već da insistira na saradnji i koordinaciji, ali je njegov nastup pokazao da u opozicionom bloku postoje ozbiljna neslaganja oko ključnih pitanja, uključujući i odnos prema Kosovu i Metohiji.

Njegove izjave mogle bi da otvore novo poglavlje sukoba unutar opozicije, budući da je prvi put jedan od najbližih saradnika Dragana Đilasa javno priznao da nema poverenja u deo antirežimskog fronta i da postoje stavovi koje smatra neprihvatljivim.