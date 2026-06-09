Reč je o političaru koji je pre nedelju dana brutalno pretučen u Podgorici jer je branio jednu Srpskinju od dvojice siledžija - Miša Vešovića i Tomislava Šćepanovića.

Prema saznanjima TVPG, Brkoviću je pre dva dana pozlilo, nakon čega je hitno primljen u bolnicu gde su lekari, nakon detaljnih pregleda, ustanovili plućnu emboliju. Ta bolest je, kako sumnjaju doktori, posledica napada i udaraca koje je odbornik zadobio tokom strašnog fizičkog napada na njega.

- Brković je još životno ugrožen i podvrgnut je terapijama kako bi se sanirali trombovi koji su se pojavili, a koji bi mogli da izazovu ozbiljne komplikacije - prenosi TVPG.

I dok se Brković nalazi u Kliničkom centru u Podgorici zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, napadači Vešović i Šćepanović su i dalje na slobodi. Prema nezvaničnim informacijama iz policije, snimci nemilog događaja su izuzeti sa okolnih kamera, ali vinovnici ovog događaja su još u bjekstvu.

Podsetimo, Brković je pre sedam dana brutalno pretučen i nanete su mu teške telesne povrede.

Ovaj napad izazvao je oštre reakcije javnosti i političkih subjekata koji zahtevaju hitnu reakciju tužilaštva i policije, poručujući da se nasilje nad javnim funkcionerima ne sme tolerisati.

Ranije su se povom ovog slučaja oglasili iz Ujedinjene Crne Gore saopštivši da je Brković napadnut jer je pokušavao da pomogne sugrađanki koja je od njega tražila pomoć. Kako su otkrili, najpre je udaren metalnim predmetom i odmah je izgubio svest. Potom je udaran i na ulici.

Oni su kazali da su lica koja su napala njihovog partijskog kolegu bezbednosno interesantna, kao i da se nalaze u bekstvu.

- Tražimo od nadležnih, policije i tužilaštva, da u najhitnijem roku uhapse počinioce jer, s obzirom na kriminalne biografije, predstavljaju ozbiljnu opasnost - naveli su oni ranije.

Iz DNP-a su saopštili da svaki čin nasilja predstavlja ozbiljan udar na osnovne ljudske vrednosti i osećaj sigurnosti koji svaki građanin mora imati i pozvali nadležne da utvrde sve okolnosti ovog događaja i procesuiraju odgovorne.

- Nasilje nikada ne može biti način rešavanja bilo kakvih nesuglasica i zato ovakvi događaji zahtevaju jasnu i nedvosmislenu osudu celokupne javnosti - navedeno je tada u saopštenju.

Pročitajte u odvojenoj vesti šta je medijima rekao Brković nakon ovog monstruoznog napada.