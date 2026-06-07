Cilj operacije je potpuno sprovođenje kineske pomorske administrativne nadležnosti, jačanje kapaciteta za patrole na dubokom moru i sprovođenje zakona, kao i upravljanje saobraćajem u ključnim vodama i zaštita nacionalnih prava i interesa, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se operacija preduzima kao odgovor na jednostranu objavu Japana i Filipina o pregovorima o pomorskom razgraničenju u tom području – čin za koji je ministarstvo reklo da ozbiljno krši teritorijalni suverenitet Kine, kao i njena pomorska prava i interese.

Operaciju su zajednički pokrenuli Uprava za pomorsku bezbednost Fuđijana, Uprava za pomorsku bezbednost Guangdonga, Centar za istočne navigacione usluge Nacionalne uprave za pomorsku bezbednost i Biro za spasavanje Istočnog kineskog mora.

Pretnja ratom: Japan i Filipini spremni da reaguju

Najnovije tenzije između Pekinga, Tokija i Manile izbile su nakon prošlonedeljnog sastanka japanske premijerke Sanae Takaiči i filipinskog predsednika Ferdinanda Markosa mlađeg. Markos je nakon susreta izjavio da obe zemlje dele snažnu posvećenost jačanju pomorske bezbednosti.

Obe države su ranije već izazvale nezadovoljstvo Pekinga svojim otvorenim stavovima o Tajvanu.

Filipinski lider je prošlog meseca rekao da bi njegova zemlja verovatno bila uključena u slučaju sukoba oko Tajvana, zbog same blizine ostrva.

S druge strane, japanska premijerka Takaiči je još u novembru izjavila da bi kineska invazija na Tajvan mogla predstavljati opravdan razlog da Japan pošalje vojsku na to područje.



