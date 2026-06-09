Sve dublje podele unutar blokaderskog pokreta sada su izbile na površinu, a međusobne optužbe i uvrede postaju sve brutalnije. Ovoga puta u centru pažnje našli su se Antonela Riha i advokat Ivan Ninić, čiji je sukob na društvenim mrežama izazvao buru komentara.

Povod za novu svađu bio je komentar upućen Vojvotkinji M, u kojem je Ivan Ninić napisao:

- Ti si niko i ništa, duplo golo, jedan život da je spasao dr Milić je heroj, za koga je ogroman broj Nišlija glasao, a ti si jedna sujetna, iskompleksirana, frustrirana NN kreatura, potrošač CO-2 - naveo je Ninić.

Njegove reči izazvale su brojne reakcije, a među onima koji su se oglasili bila je i novinarka Antonela Riha, koja je ironično prokomentarisala:

- Super sam ja prošla, mene je samo slao na reanimaciju na VMA, nije me ovako vređao - napisala je Riha.

Tako je sukob unutar blokaderskog tabora dobio novu dimenziju, pa su oni koji su do juče nastupali sa istih pozicija sada počeli međusobno da se optužuju, vređaju i podsećaju jedni druge na prethodne obračune.

Dok jedni druge nazivaju „frustriranim kreaturama“, drugi podsećaju na ranije poruke o slanju na VMA i reanimaciju, pa se čini da su unutrašnji sukobi među blokaderima dostigli novu tačku usijanja.