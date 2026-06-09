Sve žešći sukobi unutar blokaderskog tabora ne prestaju, a posle javnog obračuna između Antonela Rihe i advokata Ivana Ninića, sada su se na meti našle upravo poznata novinarka i njene objave na društvenim mrežama.

Nakon što je Riha reagovala na uvrede koje je Ninić uputio jednoj korisnici mreže Iks, uz komentar da je „super prošla“ jer ju je, kako je navela, „samo slao na reanimaciju na VMA“, usledio je novi talas međusobnih optužbi.

Tako je nalog „Justicija“ oštro napao Antonelu Rihu, optužujući je da „ponovo glumi žrtvu“, uz tvrdnju da se, kako je navedeno u objavi, „nije toliko žalila na bivšeg supruga, koji ju je istinski zlostavljao“.

U istoj objavi se navodi da je Ninić navodno bio izložen uvredama i napadima „armije botova“, pa se Riha optužuje da selektivno govori o uvredama koje joj ne odgovaraju.

Tako se sukob koji je počeo između pojedinih istaknutih blokaderskih pristalica pretvorio u otvoreni rat na društvenim mrežama, u kojem sada padaju sve teže optužbe i međusobna prozivanja.