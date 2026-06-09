U Specijalnom sudu u Beogradu sutra se nastavlja postupak protiv optuženih u slučaju poznatom kao "Generalštab". Na prethodnom ročištu odbranu je izneo ministar kulture Nikola Selaković, a u nastavku procesa očekuje se da svoje odbrane iznesu i ostali okrivljeni.

Ministar Selaković je, između ostalog, naveo da je ceo slučaj politički motivisan i da ima tri cilja – diskreditaciju državnih funkcionera, stvaranje unutrašnje institucionalne nestabilnosti i omogućavanje političkih promena mimo zakonom propisane procedure.

Jedan od branilaca ministra Selakovića, advokat Igor Isailović, nije želeo da komentariše postupak koji je u toku, niti da iznosi stavove o dokazima koji se izvode pred sudom.

– Smatram da je jedino mesto na kojem se činjenice utvrđuju sudnica i da je isključivo sud nadležan da na osnovu izvedenih dokaza donese svoju odluku – rekao je Isailović.

On je, međutim, ocenio da zabrinjava sve učestalija praksa pojedinih grupa da organizovanim okupljanjima ispred suda pokušavaju da izvrše pritisak na učesnike u postupku.

– Nažalost, takvi pozivi danas se neretko plasiraju i preko pojedinih medija i portala koji sebi daju za pravo da optužuju i presuđuju mnogo pre nego što to učini sud. To nije dobro ni za pravosuđe ni za društvo u celini. Ipak, verujem u profesionalnost i snagu sudskog veća i uveren sam da će za sud biti relevantne isključivo činjenice i dokazi koji se utvrđuju tokom postupka. Kada su činjenice u pitanju, potpuno sam spokojan – istakao je Isailović.

Prema njegovim rečima, postoji i jedna okolnost koja, iako nije direktno povezana sa samim tokom postupka, zaslužuje pažnju javnosti.

– Reč je o protestima u Albaniji povodom investicije istog investitora koji je ranije razmatrao značajna ulaganja u Srbiji. Zanimljivo je da se sve to dešava nakon otvorenih poruka pojedinih evropskih institucija u vezi sa tom investicijom, a potom i masovnih protesta koji su je pratili. Da li je reč o slučajnosti ili ne, neka svako proceni za sebe. Posle mnogo godina profesionalnog iskustva naučio sam da činjenice, događaje i reakcije relevantnih aktera uvek treba posmatrati u njihovoj međusobnoj vezi – naveo je Isailović.

Na kraju, advokat Igor Isailović poručuje da, bez obzira na sve pritiske i pokušaje uticaja, ostaje pri stavu da konačnu reč moraju dati sud i zakoni, a ne ulica, mediji ili politički pritisci bilo koje vrste.