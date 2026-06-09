Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan objavio je danas na svom X profilu da "činjenice ukazuju da vojna sredstva ne pružaju rešenje za sukob na Bliskom istoku".

Lin je ocenio da će proizvoljna upotreba sile samo zakomplikovati problem i poručio da u kritičnoj tački pregovora između Irana i SAD niko ne bi trebalo da ponovo raspaljuje vojni sukob.

"Suverenitet, bezbednost i teritorijalni integritet zemalja regiona se moraju poštovati i podržavati", navodi se u Linovoj X objavi.

On je rekao da Kina poziva sve relevantne strane da ostanu mirne, pokažu uzdržanost, zaustave svaku konfrontacionu akciju koja može eskalirati sukob.

"Kina poziva sve sukobljene strane da preduzmu konkretne akcije za smirivanje situacije, da sporove rešavaju političkim i diplomatskim sredstvima i da rade na brzoj realizaciji sveobuhvatnog i trajnog prekida vatre", rekao je Lin.