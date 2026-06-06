To je usledilo samo nekoliko nedelja nakon što je kineski lider ugostio predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina u odvojenim posetama koje su usledile gotovo jedna za drugom.

Si će se sastati sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom tokom dvodnevne državne posete koja počinje narednog ponedeljka, objavila je u petak državna novinska agencija Sinhua. Posetu je potvrdila i severnokorejska državna novinska agencija KCNA.

To će biti Sijeva prva poseta Severnoj Koreji od 2019. godine i najnoviji potez Pekinga u nastojanju da unapredi istorijski bliske, ali često složene odnose sa svojim susedom. To će ujedno biti i Sijevo prvo putovanje u inostranstvo ove godine.

Njegovo poslednje putovanje van zemlje bilo je prošlog oktobra u Južnu Koreju, na godišnji samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), koji je uključivao i sastanak sa Trampom.

Od tada su lideri stranih država u velikom broju dolazili u Peking. Si je tokom 2026. godine u kineskoj prestonici ugostio 17 svetskih lidera, prema podacima koje je prikupio CNN, a ove nedelje bi trebalo da se sastane i sa svojim kolegom iz Laosa.

Si i Kim poslednji put su se sastali u septembru, kada je severnokorejski lider bio počasni gost među brojnim svetskim liderima na vojnoj paradi u Pekingu. Na paradi je bio prisutan i Putin, a trojica lidera tada su demonstrirala do sada neviđen nivo jedinstva.

Poseta naredne nedelje pruža Siju još jednu priliku da se predstavi kao geopolitički posrednik sa direktnim vezama sa raznolikim skupom svetskih lidera.

Portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning izjavila je u maju da svaka razmena između Kine i Severne Koreje „služi interesima obe strane, kao i miru i stabilnosti u regionu“.

Vreme Sijeve posete podstaklo je spekulacije da li kineski lider namerava da preuzme ulogu posrednika između Trampa i Kima.

Tramp se tokom svog prvog mandata tri puta sastao sa severnokorejskim liderom, u okviru medijski veoma propraćenog pokušaja da se Severna Koreja odrekne svog nuklearnog programa, koji je na kraju zastao. Tramp je više puta izrazio interesovanje za obnavljanje te diplomatije.

Korejsko poluostrvo bilo je među temama o kojima su Si i Tramp razgovarali tokom trodnevne posete američkog predsednika Pekingu sredinom maja. U saopštenju Bele kuće navedeno je da dvojica lidera dele „zajednički cilj denuklearizacije Severne Koreje“.

Od propasti pregovora tokom prve Trampove administracije, Severna Koreja je nastavila razvoj svog programa nuklearnog oružja uprkos međunarodnim sankcijama.

Samo ove nedelje Kim je obišao novo postrojenje za proizvodnju nuklearnog materijala pogodnog za izradu oružja, rekavši da Pjongjang planira da „eksponencijalno ojača nuklearne snage naše države“, preneli su državni mediji.

Kim je prošle jeseni izrazio spremnost da ponovo sedne za pregovarački sto sa Trampom, ali samo ukoliko SAD odustanu od cilja denuklearizacije. Teško je proceniti da li bi to bilo prihvatljivo Trampu, koji je pokrenuo rat protiv Irana delom i sa ciljem uništenja iranskog programa obogaćivanja uranijuma.

Bez obzira na eventualnu povezanost sa američkom diplomatijom, Si će u Pjongjang stići sa sopstvenom agendom za upravljanje jednim od složenijih partnerstava Pekinga.

Kina predstavlja najvažniji ekonomski oslonac Severne Koreje i najveći je spoljnotrgovinski partner, a dugo se smatra i najvažnijim diplomatskim partnerom Pjongjanga.

Odnosi između Pekinga i Pjongjanga poslednjih godina primetno su zahladneli, između ostalog i zato što je Severna Koreja zatvorila granice tokom pandemije kovida 19, a kasnije se dodatno približila Moskvi, rasporedivši, prema procenama, hiljade vojnika kao podršku ruskom ratu u Ukrajini.

Poseta predstavlja priliku da Si podstakne ponovno uravnoteženje tih odnosa i da pokaže značaj tog partnerstva za Peking u trenutku velikih globalnih promena.

Sjedinjene Američke Države pod Trampovom odlučnom spoljnom politikom usmerile su pažnju na države koje smatraju pretnjom po svoju bezbednost, poput Venecuele, Kube i Irana. Peking, s druge strane, sa oprezom prati jačanje odbrambenih kapaciteta Japana.

Posmatrači će pažljivo pratiti kako će izgledati doček Sija i njegov sastanak sa Kimom u poređenju sa dočekom koji je severnokorejski lider priredio Putinu tokom njegove posete Pjongjangu 2024. godine.

Putinova poseta, njegova prva nakon gotovo četvrt veka, bila je izuzetno svečana. On i Kim vozili su jedan drugog u ruskoj limuzini marke Aurus, a tom prilikom potpisan je i istorijski sporazum o uzajamnoj odbrani.

Prošlog meseca visoki ruski zvaničnici prisustvovali su otvaranju memorijalnog kompleksa u Pjongjangu posvećenog ratu, gde su odati počast vojnicima koji se bore za Rusiju, a pročitana je i poruka Vladimira Putina.

Sijeva poseta poklapa se sa 65. godišnjicom Sporazuma o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći između dve zemlje iz 1961. godine, jedinog kineskog sporazuma o uzajamnoj odbrani, potpisanog manje od jedne decenije nakon što su kineske trupe ratovale zajedno sa Severnom Korejom u Korejskom ratu.