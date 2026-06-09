Prema dobro poznatom i oprobanom scenariju koji blokaderi koriste svaki put nakon što izazovu neku vrstu incidenta, kao što je slučaj iz Ofenbaha kod Frankfurta gde je na tribini Proglasa napadnut novinar Radija Vidovdan Zoran Vicelarević, opravdanje traže u "ubačenim elementima" i pokušavaju da svoju odgovornost prebace na aktuelnu vlast. Ovakva opravdanja ne samo da vređaju inteligenciju građana, već pokazuju i duboki nedostatak demokratskog kapaciteta, smatra sagovornik Kurira.

Uigrana predstava

Slično je, posle incidenta u Ofenbahu, postupio blokaderski voditelj Zoran Kesić koji je izjavio da je "moguće da je vlast u Srbiji organizovala napad na novinara kako bi se bacila senka na tribinu ProGlasa".

Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da je napad na novinara u Ofenbahu poslužio kao još jedan povod za već uigranu predstavu dežurnih kritičara.

- Umesto objektivnog sagledavanja činjenica, inicijativa ProGlas, kao i voditelj Zoran Kesić, u svojoj izjavi su požurili da ceo događaj stave u politički kontekst. Kesić je izneo tvrdnju da ima utisak da je sve planirano od strane vlasti u Srbiji sa ciljem da se, kako kaže, baci senka na njihov događaj. Pažljiva analiza javnih nastupa predstavnika ove opcije pokazuje jasan i već prevaziđen šablon ponašanja. Kad god dođe do eskalacije nasilja ili incidenata na njihovim skupovima i protestima, krivica se po automatizmu prebacuje na aktuelnu vlast! Po dobro poznatoj matrici, ljudi koji izazivaju incidente odmah se proglašavaju "ubačenim elementima", iako je svima jasno da to nemam nikakve veze sa istinom i da su jedini generator nasilja upravo oni - kaže Lisica.

Maskiraju nesposobnost

Prema rečima Lisice, kao što su organizatori uličnih blokada nakon svakog nasilja tvrdili da su krivi tzv. "provokatori", tako i sada koriste isti scenario za događaje na tribini u Ofenbahu.

- Nesposobnost da se preuzme odgovornost za organizaciju sopstvenih događaja redovno se maskira teorijama zavere o inženjeringu vlasti. Ovakva retorika ne samo da vređa inteligenciju građana, već pokazuje duboki nedostatak demokratskog kapaciteta, gde je za svaki sopstveni neuspeh ili propust uvek kriv neko drugi. Fascinantna je i lakoća sa kojom se ova grupacija ograđuje od svega što su dosad radili, pokretali ili podržavali čim stvari krenu po zlu, odnosno onda kada pokažu svoje pravo lice. Nakon godinu i nešto pumpanja tenzija, obećavanja kula i gradova i pokušaja rušenja državnih institucija kroz ulični pritisak i nasilje koje sprovode, njihov glavni politički alat postao je demanti sopstvenih postupaka. Zato je, u duhu njihove dosadašnje logike, potpuno prirodno očekivati da će se, kada na predstojećim izborima ponovo dožive debakl, blokaderi i njihovi medijski promoteri, potpuno šokirani rezultatima, zvanično ograditi od samih sebe - zaključio je Dejan Lisica.

(Kurir)