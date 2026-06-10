Jedan autobus zapaljen je u Belfastu nakon što su izbili neredi tokom protesta koji su reakcija na brutalni napad nožem koji se dogodio prethodne noći, uprkos pozivima policije i vladinih ministara na smirenost.

Širom grada zapaljeno je više vozila i gomila otpada, dok su se stotine maskiranih demonstranata okupile na ulicama. Neki od njih bacali su cigle i druge predmete na policiju, preneo je Daily Mail.

Antimigrantski nemiri pojavili su se u više gradova širom Ujedinjenog Kraljevstva nakon napada u ponedeljak uveče, zbog kojeg je ranije optužen tridesetogodišnji migrant za pokušaj ubistva.

Policija je saopštila da je osumnjičeni tražilac azila iz Sudana kojem je odobren neograničeni boravak u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Uznemirujući snimci koji su se brzo proširili društvenim mrežama navodno prikazuju muškarca kako nožem napada drugog muškarca u predelu vrata.

Snimci su izazvali snažne političke reakcije, a pojedini aktivisti pozvali su građane da se "glasno" okupe na ulicama širom zemlje u 19 časova u okviru koordinisanih protesta.

Pomoćnik glavnog načelnika policije Rajan Henderson iz policijske službe Severne Irske pokušao je da smiri situaciju, pozivajući građane da "ostanu pribrani, ponašaju se odgovorno i izbegavaju bilo kakve aktivnosti koje bi mogle ugroziti njih ili druge".

Uprkos tome, atmosfera u Belfastu ostala je napeta. Stotine ljudi nalazile su se na ulicama, među njima i veliki broj osoba sa prekrivenim licima, dok su, prema izveštajima, predmeti bacani na policijska vozila.

Najdramatičnije scene dogodile su se nakon što su demonstranti zapalili autobus sistema Glider, ubrzo nakon početka okupljanja.

Prema dostupnim informacijama, demonstranti su gurnuli zapaljeni kontejner prema autobusu, a fotografije prikazuju vozilo koje je u potpunosti izgorelo.

Operater javnog prevoza u Severnoj Irskoj, Translink, reagovao je obustavom svih Metro, Glider, Ulsterbus i Goldliner linija koje saobraćaju ka Belfastu i iz njega.

Ministar obrazovanja Severne Irske, Paul Givan, izjavio je da će svaki oblik nasilja tokom antimigracionih demonstracija skrenuti pažnju sa poruke koju demonstranti žele da pošalju.

"Važno je da se ljudi ponašaju mirno kako bi ključna pitanja vezana za imigraciju mogla da se čuju i da ne budemo skrenuti sa teme bilo kakvim oblikom nasilja", rekao je on.