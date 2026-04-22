Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, izjavio je da su srpski lekari danas pregledali generala Mladića i da se njegovo zdravstveno stanje pogoršalo, tako da je lošije nego juče.

Darko Mladić je za Srnu naveo da će sutra Mehanizmu za međunarodne krivične sudove u Hagu biti predati izveštaji srpskih lekara i podnesak za zahtevom da general Ratko Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju.

"Lekari su ga pregledali, sutra zvanično predajemo njihove izveštaje i podnesak. On je, nažalost, danas gore nego juče", naveo je Darko Mladić.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić posetio je generala Mladića u ponedeljak, 20. aprila, navodeći da je obavestio sve u Hagu da Srbija traži njegovo puštanje na lečenje iz humanih razloga i poručio da će se obratiti i Ujedinjenim nacijama. General Mladić je 10. aprila doživeo moždani udar.

Ranije je pretrpeo više moždanih udara, ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja i probleme sa bubrezima, zbog čega je više puta hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne zahvate na srcu i nozi.

General Mladić se već dve godine nalazi u pritvorskoj haškoj bolnici u krevetu. Uhapšen je 2011. godine, a u novembru 2017. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) proglasio ga je krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osudio ga na doživotnu zatvorsku kaznu.