Gospodin iz grada dolazi na seosko imanje i pita za gazdu. Na to će gazdarica:
- "Muž upravo hrani svinje, ali možete ga prepoznati po kačketu."
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Vic dana: Gospodin iz grada dolazi na seosko imanje i pita za gazdu...
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Gospodin iz grada dolazi na seosko imanje i pita za gazdu. Na to će gazdarica:
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