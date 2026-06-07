Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić jasno je stavila do znanja da između Srbije i Crne Gore nema hibridnog rata, već je sve uvod u kriminalizaciju i dehumanizaciju Aleksandra Vučića i njegove porodice.

Kako je navela u emisiji "Hit Tvit", Vučić je jedini državnik koji je objavio rat Zviceru i time stavio sopstvenu glavu u torbu.

-Nema tu hibridnog rata, tu postoji samo kriminalizacija i dehumanizacija Aleksandra Vučića i njegove porodice. Pokazaću vam jedan primer. Evo N1 gde Milićević kaže "nije mi jasno zašto bi Vučić bio na meti Zvicera, to treba on da nam objasni". Pa postoji veza. Aleksandar Vučić je jedini državnik koji je objavio rat Zvicerovim kriminalcima koji od ljudi prave ćevape, a jedini mu se suprostio Vučić i tako stavio sopstvenu glavu u torbu i nacrtao metu na čelo celoj porodici.