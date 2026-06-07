Na pitanje o situaciji u regionu on je rekao:

"Sada ću da vam ispričam situacije koje su se dešavale istovremeno. Dok je predsednik Aleksandar Vučić primao najviši kineski orden od predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga, a sutra je njegov intervju podelio predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u isto vreme kompletna vlast, premijer, ministri, predsednik skupštine čekali su na prijem kod ambasadora EU koji ih je ostavio da čekaju skoro sat vremena kao u nekoj čekaonici na autobuskoj stanici. To govori sve. To jasno pokazuje da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić jedini političar u regionu koji ima svetski značaj."

Potom je objasnio kakva je situacija u Crnoj Gori:

"Ko se pita u Crnoj Gori? Pita se hrvatski ambasador, on je glavni za sve. Crna Gora ne sme da pomene logoraše, mučenja i ubijene u Lori. Za to vreme traže Prevlaku, traže brod 'Jadran'. Taj brod je sopstvenim novcem izgradio kralj Aleksandar Karađorđević. Treba Srbija da traži taj brod jer je to srpski brod, pa neka bude ukotvljen u Beogradu na Dunavu, što da ne?"