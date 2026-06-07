Odmah na početku obraćanja oni su istakli da je Srpska lista osvojila fantastičan rezultat.

Potom je otkriveno da je ta politička opcija u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom osvojila čak 42.166 glasova.

Ta informacija izazvala je aplauz svih prisutnih.

Potom su pročitani rezultati po svim srpskim opštinima, u kojima je Srpska lista apsolutno dominirala. Situacija u mestima sa većinskim albanskim stanovništvom potpuno je drugačija, što je, kako je rečeno, ustaljeni inženjering na tom prostoru.

Istaknuto je da su rezultati ipak fantastični i da je Srpska lista pokazala da joj podrška kontinuirano raste.

- Naš narod je pokazao šta misli, dokazali su da vole svoju državu, da vole svoju trobojku, da vole svog predsednika - rečeno je na konferenciji.