Darko Mladić, sin srpskog generala Ratka Mladića, kaže da je njegov otac na samrti u zatvoru u Hagu, da su mu lekari rekli da ne jede i ne pije vodu, ali da nije dobio jasan odgovor na pitanje zašto ne prima infuziju.

"Situacija je jako loša. On je na samrti", , rekao je Darko Mladić za banjalučku ATV.

On je podsetio da je i doktorka u Hagu na neki način potvrdila da je njegov otac umire.'

"Ne eksplicitno, jer oni neće da se izjašnjavaju, ograđuju se, ali jasno je svima da on umire tamo i u tom smislu on je ispunio kriterijum koji je sudija tražila letos da bi ga pustila", kaže Mladić.

On kaže da će generala sutra pregledati srpski lekari, a da će njegova majka, supruga generala, u Hag doći u četvrtak.

"Јuče sam bio dva sata. On nije više mogao da izdrži. Danas su mi dali sat vremena zbog ostalih obaveza koje ima oko lečenja. Sutra će lekari iz Beograda da dođu da ga pregledaju, ja ću posle njih u posetu, a u četvrtak i petak će biti moja majka, pošto im je 60. godišnjica braka u petak", rekao je Darko Mladić i dodao:

"Nakon što mi je juče rečeno da on ne može ni da jede, ni da pije vodu kako treba, na moje pitanje zašto nema infuziju, nisam dobio jasan odgovor. Nadam se da će na to lekari da odgovre. Nama je u ovom trenutku cilj da ga puste, jer ako ne možemo da ga spasimo, bar da mu malo produžimo život, a viđećemo šta će sudija odlučuiti. Mi ćemo nakon lekara podneti formalni zahtev, jer nismo hteli bez ekspertize da podnosimo zahtev, ali i na osnovu ovoga što smo dobili iz Haga, vidi se da je u terminalnoj fazi", rekao je Darko Mladić.