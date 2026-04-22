Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je reagovao na ocene iz Evropskog parlamenta da nema dovoljnu podršku, poručujući da takva situacija nije iznenađenje kada se uzme u obzir ko iznosi te stavove.

Odgovarajući na pitanje novinara o tvrdnjama iz Brisela, Vučić je rekao da su te ocene delimično tačne, ali da dolaze od ljudi koji, kako je naglasio, imaju jasno formirane stavove protiv Srbije.

– To kaže Šider, to je malo drugačije, ali dobro, delimično je tačno. Među njima je i Sandro Goci, da znate, ta lopuža koja ne zna ni koje je nacionalnosti, već joj je najvažnije da dođe do fondova i novca – rekao je Vučić.

“Podrška od onih koji napadaju Srbiju – nemoguća”

Predsednik je istakao da Srbija ne može očekivati podršku od političara koji otvoreno podržavaju nezavisnost Kosova ili iznose teške optužbe na račun države.

– Ne možemo i nećemo imati podršku kod onih koji su lobisti za nezavisno Kosovo, kod onih koji Srbiju proglašavaju genocidnom. Tako da, nemamo tu podršku. Nemamo – naglasio je Vučić.

“Jasno je ko ima podršku”

Na kraju, Vučić je dodao i da je očigledno da pojedini akteri imaju drugačiju vrstu podrške u tim krugovima.

– Đokić ima podršku, to je očigledno – zaključio je predsednik Srbije.