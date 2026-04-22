General Ratko Mladić je na samrti u Hagu, ne može da ni da jede ni da pije, ali tamošnji lekari uporno odbijaju da ga stave na infuziju!

Na ovo upozorava Darko Mladić, sin generala Mladića, dodajući da nije dobio jasan odgovor na pitanje zašto njegov otac ne dobija infuziju.

Čekamo ekspertizu

Darko Mladić kaže da su mu haški lekari maltene potvrdili da general umire, ali da niko od njih ne reaguje na adekvatan način.

- Situacija je jako loša. Ratko je na samrti. Lekari su mi indirektno rekli da umire, ne eksplicitno, jer neće da se izjašnjavaju, ograđuju se. Jasno je svima da on umire tamo i u tom smislu je ispunio kriterijum koji je sudija tražila letos da bi ga pustila. Danas će ga pregledati srpski lekari, a moja majka u Hag dolazi u četvrtak - kazao je Mladić, dodajući da je prethodnog dana s ocem bio dva sata.- Nije više mogao da izdrži. Juče su mi dali samo sat vremena zbog ostalih obaveza koje ima oko lečenja. Danas će lekari iz Beograda doći da ga pregledaju, ja ću posle njih u posetu, a u četvrtak i petak biće moja majka, jer im je 60. godišnjica braka u petak. Nakon što mi je juče rečeno da Ratko ne može ni da jede, ni da pije vodu kako treba, na moje pitanje zašto nema infuziju, nisam dobio jasan odgovor. Nadam se da će na to lekari da odgovore. Nama je u ovom trenutku cilj da ga puste. Ako ne možemo da ga spasimo, bar da mu malo produžimo život. Videćemo šta će sudija odlučiti. Mi ćemo nakon lekara podneti formalni zahtev, jer nismo hteli bez ekspertize da podnosimo isti, ali i na osnovu ovoga što smo dobili iz Haga vidi se da je u terminalnoj fazi - upozorio je Darko Mladić.

Dodatne garancije

Ministar pravde Nenad Vujić ocenjuje da bi Hag trebalo iz humanitarnih razloga da pusti generala Ratka Mladića na lečenje u Srbiju.

- Slučaj Mladića nije pitanje kazne, niti sudske presude, već pitanje života. Država je spremna da pruži dodatne garancije za njegovo puštanje. Zahtev za puštanje Mladića podnet je sudu, a Vlada Srbije i Mladićeva porodica tim povodom obratiće se i Komitetu za ljudska prava i Ujedinjenim nacijama. Odluka o njegovom puštanju zavisi od sudije Grasijele Gati Santane, koja će razmotriti zahtev. Ona kaže da će obaviti konsultacije sa kolegama, međutim to je nešto što nju ne obavezuje. Prevremeno puštanje, puštanje iz humanitarnih razloga je njeno diskreciono pravo i odluka - naglašava Vujić, dodajući da Mladićevo zadržavanje predstavlja kršenje međunarodnih standarda.

- Prema pravilima UN, svaki zatvorenik ima pravo na adekvatnu negu. Gledate nekog ko nestaje i to zaslužuje posebnu pažnju. Teško ostaje koncentrisan na razgovor, brzo se iscrpljuje, posle pet minuta odgovori su mu da ili ne. Moja komunikacija sa njim bila je otežana. General je iscrpljen. Treba da ga puste da bude ovde, u Srbiji - zaključuje Vujić.