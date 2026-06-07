Profesor Antić bez dlake na jeziku komentarisao je predsednika Crne Gore Jakova Milatovića, iznoseći niz oštrih kritika na njegov račun i dovodeći u pitanje doslednost njegovih političkih stavova.

Antić je podsetio da je Milatović na predsedničkim izborima ostvario pobedu uz značajnu podršku vernika i crkvenih krugova, a zatim nastavio političke aktivnosti koje su, prema njegovoj oceni, odstupile od očekivanja dela birača.

Najviše pažnje izazvala je njegova tvrdnja da Milatović navodno nema čvrsto ideološko opredeljenje.

- Sutra kada bi većina Crne Gore bila homoseksualnog opredeljenja, i on bi bio homoseksualac -rekao je Antić, sugerišući da predsednik svoje stavove prilagođava političkim okolnostima.

Antić je takođe govorio o pitanjima jezika, identiteta i odnosa prema crkvi, ocenjujući da Milatović pokušava da zauzme poziciju prihvatljivu različitim političkim i društvenim grupama.

(24sedam)