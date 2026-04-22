Voditelj Darko Tanasijević je u emisiji Istina ili Klik bez zadrške analizirao najintriganiji ljubavni trougao u "Eliti". On predviđa totalni karambol između Maje Marinković i Asmina Durdžića, otkriva da li Stanija Dobrojević ostaje do kraja sezone, i priznaje ko od njih troje najviše laže!

Haos u "Eliti" ne jenjava, a dolazak Stanije Dobrojević dodatno je podgrejao strasti. Darko Tanasijević smatra da je odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića na klimavim nogama i da ih na okupu drži samo jedna stvar.

- Mnogi u kući kažu da ćemo pravo stanje veze Asmina i Maje videti tek kada Stanija bude izašla iz Elite. Ja bih to voleo da vidim kako će onda funkcionisati, pošto sada se mnogi vode tom teorijom da Maju i Asmina jednog kraj drugog drži taj inat i taj prkos prema Staniji, i realno na neki način udružio ih je zajednički neprijatelj. To je u ovom slučaju Stanija. Ali već imaju trzavice, turbulencije i probleme. Ozbiljna dva karaktera Maja i Asmin, to je kao bomba na jednom mestu, čeka se kad će da eksplodira, pretpostavljam da će se to desiti - ističe Tanasijević. On je priznao i da bi voleo da Stanija ostane što duže u Beloj kući, iako još uvek nije poznato da li će se boriti za glavnu nagradu.

- Stanijin ulazak je napravio pravi bum. I što se mene tiče, ja bih voleo da ona što duže ostane tamo, jer vidim da jako iritira sve one ljude, ona jeste onako specifična i teatralna. Meni je zanimljiva i za slušanje i za gledanje. Što se mene tiče ja bih voleo da ostane do kraja, sad da li će imati pravo da se bori za nagradu ili ne, to negde odlučuje produkcija. Još uvek to koliko ja znam nije poznato, bar ne meni - iskren je voditelj. Tanasijević se osvrnuo i na navodno pomirenje Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić, tvrdeći da je to samo "zatišje pred buru" i da istinskog oproštaja nema.

- One su pričale u utorak tokom žurke, kao pružile jedna drugoj ruku, a već sutradan su ponovo zaratile. To može da bude samo privremeno kod njih dve. Jedna drugoj mnogo toga zameraju, između njih stoji Asmin, čovek zbog koga je sve to nastalo, tako da mislim da tu nekog istinskog spuštanja lopte nema, bar ne još neko vreme - ističe voditelj.

"STANIJA JE STALA NA STRANU ANELI"

Za sam kraj, voditelj je raskrinkao sve laži Stanije, Asmina i Aneli, pa šokirao priznanjem da je Dobrojevićeva zapravo potvrdila najstrašnije optužbe svoje suparnice.

- Svako od njih troje jako često govori različite stvari. Svako od njih zna da bude jako uverljiv u datim trenucima i da barata nekim argumentima koji jesu valjani. Ja ne bih sada mogao da kažem čija mi priča u potpunosti deluje najistinitije, oni su selektivno iskreni, i u svačijoj priči ima pomalo laži. Sada kada meni nešto ne odgovara ja ću malo da slažem i da to upakujem u celofan, a negde gde znam da sam čist biću iskren maksimalno, i mislim da se time oni i vode. Videli smo i jedan paradoks, jedan apsurd, da je Stanija kada je ušla u Elitu, potvrdila brojne Aneline priče. Tako da je i Stanija tu negde stala na Anelinu stranu i potvrdila da je za veliki deo tih stvari bila u pravu i da je govorila istinu, ali kompletnu istinu ćemo tek saznati - zaključio je Darko za Alo!

