Blokaderski glumac Dragan Bjelogrlić, jedan od vođa antisrpskog Proglasa, zaputio se juče u Frankfurt. On je otišao u Nemačku gde je održana tribina Proglasa.

A gde je on... tu je i haos.

Naime, jezive scene mogle su se videti danas na skupu u organizaciji blokadera u Frankfurtu, kada je čovek, nakon postavljenog jednostavnog pitanja, uz brutalne scene izbačen napolje!

Dakle, čovek koji je bio u publici iskoristio je svoje pravo i učesnicima skupa postavio jasno pitanje: Gde vam je program? Nakon što se izjasnio kao pristalica predsednika Vučića, dobio je batine.

To možda ni ne čudi obzirom na to kako je sve počelo... a počelo je samim Bjelogrlićevim odlaskom tamo.

Mnogi se sećaju i ranijih nasilja u režiji proglasovaca.

Komentari se samo nižu:

- Odgovaraćete svi do jednog za prebijanje novinara!

- A dobro vama iz Proglasa je navika da bijete ljude, nije ni čudo što vam je Bjelogrlić član.