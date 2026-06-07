-Imamo razloga da budemo srećni, jer nam je Aleksandar Vučić doneo mnogo dobrih vesti sa samita. I on je bio zadovoljan i srećan - rekla je Brnabić, nakon čega je prokometarisala put Srbije ka EU:

- Mi imamo poslednjih 5 izveštaja o napretku, koje pozivaju članice EU da otvore klaster 3 za Srbiju, ali on i dalje nije otvoren - rekla je ona.

Kako kaže, onako kako je trenutno, ništa nije fer. Ističe da je važnija percepcija i utisak sa tog Samita. Ističe da je to da je Vučić bio zvezda na tom Samitu i da je jedini koji je sam imao sastanak sa predsednikom EU Saveta, EU Komisije, predsednikom Francuske i kancelarom Nemačke.

- Najbolje se vidi u tome da je predsednik Francuske pohvalio Vučića, kao i Ursula fon der Lajen, kao i Aatonio Košta, ali onda u CG medijima oni nađu neku potporedsednicu neke parlamentarne grupe u EU. Mi vidimo da je on njima razbio svu koncepciju - rekla je Brnabić.