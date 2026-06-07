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Uživo

Ukrajinska vojska u problemima sa logistikom

Udari ruskih dronova na logističke pravce između Harkova i Sume primorali su ukrajinsku vojsku da menja rute za prebacivanje vojne tehnike, saopštili su Sputnjiku izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.

„Protivnik počinje da preispituje svoje logističke maršrute između Sumske i Harkovske oblasti. Ukrajinski izvori navode da se, zbog uspešnih dejstava naših operatera bespilotnih letelica, prebacivanje vojne tehnike iz jednog regionalnog centra u drugi sada odvija preko Poltavske oblasti“, rekao je sagovornik agencije.

U Harkovskoj oblasti dejstvuju ruske vojne grupacije „Sever“ i „Zapad“. Grupacija „Sever“ istovremeno izvodi operacije i na području Sumske oblasti, dok grupacija „Zapad“ deluje na teritoriji Donjecke Narodne Republike.

Prema navodima ruskih izvora, ukrajinske snage su u poslednja 24 časa na ovim pravcima izgubile oko 390 vojnika, jedan tenk, dva oklopna borbena vozila, 30 vojnih vozila i dva artiljerijska oruđa.

Ruske trupe napale Zaporožje

Ruske trupe su jutros u dva navrata napale ukrajinski grad Zaporožje, a kao posledica udara jedan od gradskih okruga je ostao bez struje, saopštio je načelnik Zaporoške vojne administracije Ivan Fedorov.

"Zbog neprijateljskog napada, jedan od okruga Zaporožja je delimično bez struje.

Nadležne službe rade na obnavljanju isporukestruje potrošačima", rekao je Fedorov u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

On je nešto kasnije izvestio i o drugom udaru na Zaporožje, kada je nakon napada, kako je naveo, došlo do požara. Ruska vojska je dronovima i juče napala Zaporožje, kada su povređena dva muškarca i dečak, a oštećeno je osam stambenih zgrada.

Ukrajinci ubili plaćenike koji su se predali

Ukrajinska vojska je upotrebila dronove da bi ubila grupu stranih plaćenika koji su se predali ruskoj vojsci na teritoriji Zaporoške oblasti, saopštile su ruske agencije za sprovođenje zakona agenciji TASS.

Ukrajinski dronovi već dugo pokušavaju da kontrolišu područje gde su se stranci predali. Posle nekog vremena, uspeli su da ih izvedu sa trga koji kontrolišu oružane snage Ukrajine. Ukrajinska vojska ih je ponovo pronašla i pokrenula seriju udara.