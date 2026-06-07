Na Kosovu i Metohiji danas su održani parlamentarni izbori na kojima je zabeležen veliki uspeh Srpske liste.

Igor Simić, lider Srpske liste, rekao je da se javlja iz sedišta Srpske liste i istakao preliminarne podatke.

Kako je saopšteno, Srpska lista je na ovim izborima osvojila više glasova nego na prethodnim parlamentarnim izborima, odnosno 42.166.

- Srpska lista je osvojila više glasova nego na prethodnim parlamentarnim izborima i velika zahvalnost hrabrom srpskom narodu - rekao je Simić.

Kako kaže, kada su u pitanju glasovi srpskog naroda, osvojili smo svih 10 mandata koji su namenjeni srpskom narodu. Ipak, ističe da se vidi tendencija nameštanja.

Brnabić je čestitala srpskom narodu na KiM, zahvalila se na borbi i rekla da su velika inspiracija za sve nas.

- Svi koji su danas protiv Srpske liste, oni su borci protiv jedinstva srpskog naroda - rekla je Brnabić.