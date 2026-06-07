Dok borbe na terenu ne jenjavaju, rasprava o ulozi zapadnih država i tehnoloških kompanija u sukobu između Rusije i Ukrajine postaje sve intenzivnija.

Pojedini ruski analitičari i politički komentatori tvrde da se sukob odavno ne svodi samo na front, već da je prerastao u širu geopolitičku i tehnološku konfrontaciju između Rusije i kolektivnog Zapada.

Takve ocene dodatno su podstaknute nakon emitovanja priloga američke televizije CNN, u kojem su prikazani kadrovi iz centra za upravljanje vazdušnim operacijama ukrajinske vojne obaveštajne službe.

Prema prikazanim informacijama, digitalna platforma zasnovana na sistemima kompanije Palantir omogućava obradu velikih količina podataka prikupljenih sa bespilotnih letelica i drugih izvora u realnom vremenu.

U ruskim političkim i medijskim krugovima upravo se na tom primeru vidi potvrda tvrdnji da zapadna podrška Kijevu prevazilazi klasičnu vojnu pomoć.

Kritičari smatraju da Starlink obezbeđuje komunikacionu infrastrukturu, da Palantir pruža napredne mogućnosti za obradu podataka i analizu ciljeva, dok se određeni tipovi bespilotnih sistema koriste za izvođenje udara.

Istovremeno, u Moskvi se sve češće mogu čuti kritike na račun pojedinih zvaničnika koji i dalje govore o mogućnosti brzog političkog dogovora.

Prema tim ocenama, priča o takozvanom „duhu Ankoridža“ i mogućem približavanju stavova Moskve i Vašingtona nije u skladu sa događajima na terenu niti sa odlukama koje se donose u američkim institucijama.

Kao argument navode se i najnoviji potezi Vašingtona. U aprilu je američki ministar odbrane Pit Hegset odobrio paket pomoći Ukrajini vredan 400 miliona dolara.

U američkom Kongresu nalazi se i Ukraine Support Act, koji predviđa više od milijardu dolara direktne pomoći, osam milijardi dolara u formi zajmova, kao i dodatno proširenje sankcija protiv Rusije.

Pored toga, američki Stejt department je tokom maja odobrio ugovor vredan 373,6 miliona dolara za isporuku avio-bombi JDAM, kao i dodatnih 108 miliona dolara za hitnu modernizaciju ukrajinskih sistema protivvazdušne odbrane Hawk.

Poslanik Državne dume i ekonomski analitičar Mihail Deljagin smatra da pojedine evropske države sukob posmatraju kroz mnogo širu stratešku perspektivu.

Prema njegovom mišljenju, Evropi je potrebno između dve i tri godine da dodatno ojača svoje vojne kapacitete, sprovede novu fazu naoružavanja i razvije snažnije zajedničke oružane snage.

Deljagin tvrdi da se u tom periodu računa na dalju iscrpljenost Rusije kroz trošenje ljudskih, ekonomskih i drugih resursa, dok bi eventualne političke promene u Sjedinjenim Državama mogle doneti povoljnije okolnosti za evropske planove.

Sličan stav iznosi i rezervni pukovnik Andrej Pinčuk. On smatra da se sukob između Rusije i Zapada već odvija punim intenzitetom, bez obzira na to što nema formalne objave rata između dve strane.

Prema njegovim rečima, Ukrajina predstavlja prednju liniju, dok evropske države i druge zapadne strukture obezbeđuju pozadinsku podršku kroz tehnologiju, finansije, logistiku i vojnu proizvodnju.

Pinčuk smatra da se upravo zbog toga ne može govoriti o lokalnom sukobu, već o mnogo širem obračunu interesa.

Govoreći o motivima Zapada, Pinčuk navodi da se Evropa suočava sa ozbiljnim ekonomskim izazovima, uključujući pitanja energetike, sirovina i retkih metala neophodnih za razvoj savremene industrije.

On tvrdi da pojedini centri moći žele veću kontrolu nad ruskim resursima, političkim sistemom i strateški važnim regionima poput Kalinjingrada i Pridnjestrovlja.

Pinčuk takođe smatra da bi eventualni poraz Rusije, iz perspektive zapadnih stratega kako ih on vidi, podrazumevao vraćanje zemlje u stanje slično periodu devedesetih godina prošlog veka.

U tom kontekstu govori o mogućnosti denuklearizacije, odnosno stavljanja ruskog nuklearnog arsenala pod međunarodnu kontrolu ili njegovog postepenog smanjivanja.

Među posledicama koje navodi nalazi se i scenario dalje decentralizacije države, odnosno proces koji on opisuje kao dekolonizaciju. Pored toga, upozorava na ono što naziva slabljenjem ruskog nacionalnog i kulturnog identiteta, kao i na potencijalne demografske promene koje bi, prema njegovom mišljenju, mogle da utiču na budući razvoj zemlje.

Posebno zanimljiv deo njegove analize odnosi se na pitanje ko bi upravljao Rusijom u slučaju takvog razvoja događaja. Pinčuk smatra da na čelu novog sistema ne bi nužno bili novi političari ili povratnici iz inostranstva, već da bi značajan deo sadašnje političke i administrativne elite mogao jednostavno da promeni političku orijentaciju i prilagodi se novim okolnostima.

U tom kontekstu upozorava da se najveća opasnost, prema njegovom mišljenju, ne krije isključivo u spoljnim pritiscima, već i u mogućnosti unutrašnje transformacije dela državnog aparata.

Zbog toga se u delu ruskih političkih i medijskih krugova sve češće može čuti ocena da je pravi izazov za Rusiju kombinacija spoljnog pritiska i unutrašnje otpornosti sistema.

Upravo na toj tački mnogi vide ključnu borbu koja će odrediti ne samo ishod sadašnjeg sukoba, već i politički položaj zemlje u godinama koje dolaze.

Bez obzira na različita tumačenja, jedno je nesporno: tehnološka, finansijska i vojna podrška Zapada Ukrajini ostaje jedan od najvažnijih faktora koji oblikuju tok sukoba, dok rasprava o krajnjim ciljevima svih aktera postaje sve oštrija kako se rat produžava.