Biračka mesta na izborima koji se održavaju nakon što parlament nije uspeo da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila, biće otvorena do 19 časova.

Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista (SL) na glasačkom listiću je pod brojem 119.

Prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, pravo glasa ima 2.092.174 građana. Izbori će biti održani u 949 biračkih centara sa 2.550 biračkih mesta. Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba.

Najjača srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista (SL) pozvala je Srbe da budu jedinstveni i glasaju za njenu listu, ističući da je važno da ona osvoji svih 10 mandata zagarantovanih srpskoj zajednici jer je jedina stranka na KiM koja štiti interese Srba.

Najviši zvaničnici Srbije takođe su pozvali Srbe da glasaju za Srpsku listu, navodeći da je ona jedini istinski predstavnik Srba na KiM.

Ovo su treći izbori za skupštinu privremenih institucija za nepunih 16 meseci.

Elek glasao u Mitrovici

Predsednik Srpske liste (SL) i nosilac izborne liste te stranke Zlatan Elek glasao je jutros nešto posle 8 časova na biračkom mestu broj 3 u biračkom centru u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Kosovskoj Mitrovici. Elek je na biračko mesto došao u pratnji članova Srpske liste i simpatizera te stranke koji su se prethodno okupili ispred središta Srpske liste na šetalištu u Kosovskoj Mitrovici, nedaleko od spomenika Knezu Lazaru.

Srbi iz Kosovskog Pomoravlja zajedno na glasanje, sa srpskim trobojkama

Srbi iz mesta Gornje Kusce, u Kosovskom Pomoravlju, jutros su, tradicionalno, na glasanje krenuli zajedno, sa srpskim trobojkama.

Gužve se od ranog jutra stvaraju i na samom biračkim mestima na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija, koja su otvorena u 7 sati.

U srpskim sredinama u Kosovskom Pomoravlju već se formiraju redovi birača, ali i drugim srpskim sredinama na KiM. Biračka mesta na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave u prištini biće otvorena do 19 časova.

Vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave održavaju se nakon što parlament u Prištini nije uspeo da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila.

Prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, pravo glasa ima 2.092.174 građana, a izbori se održavaju u 949 biračkih centara sa 2.550 biračkih mesta.

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba.

Za 100 poslaničkih mesta takmiče se stranke Albanaca, a preostalih 10 je zagarntovano predstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica (Roma, Aškalija, Egipćana, Bošnjaka, Turaka i Goranaca).

Iz srpske zajednice na izborima učestvuju najjača srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista i stranka Za slobodu, pravdu i opstanak.

Srpska lista pozvala je srpski narod na jedinstvo i navela da joj je cilj da osvoji svih 10 mandata zagarantovanih Srbima kako bi štitila interese srpskog naroda.

Otvorena biračka mesta u Kosovskoj Mitrovici

U severnom delu Kosovske Mitrovice jutros u 7 časova otvorena su biračka mesta na vanrednim izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija, među kojima i biračko mesto broj 3 u zgradi Osnovne škole "Sveti Sava".

Veliki broj građana je već u 7 časova bilo na biračkim mestima kako bi ostvarili svoje biračko pravo.

U severnom delu Kosovske Mitrovice pravo glasa ima 17.604 građana, od kojih je 4.168 registrovano za glasanje van Kosova i Metohije. U Kosovskoj Mitrovici glasa se u šest biračkih centara, odnosno na 21 biračkom mestu. Predizbornu kampanju u Kosovskoj Mitrovici obeležio je niz jednostranih poteza Prištine, a tzv. kosovska policija privodila je i čelnike lokalnih institucija, pa su tako u petak privedeni gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predsednik Skupštine opštine Ivan Zoporožac, nakon što su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Volim Mitrovicu", koji je postavljen tokom mandata nelegitimnog albanskog gradonačelnika Erdena Atića.

Odluku o uklanjanju tog natpisa donela je nedavno Opština Severna Mitrovica. U severnom delu Kosovske Mitrovice takođe su postavljene table sa izmenjenim nazivima ulica, bez konsultacija sa srpskom zajednicom i protivno odluci Opštine Severna Mitrovica.

Gračanica

U Gračanici su u 7.00 sati otvorena biračka mesta na vanrednim izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija, a na području ove opštine pravo glasa ima 23.969 birača.

Prvi birači su već pristigli na birališta i iskoristili svoje glasačko pravo.

Na teritoriji opštine Gračanica ima 14 biračkih centara sa 34 biračka mesta, dok je jedno u Lapljem Selu predviđeno za uslovno glasanje.

U najvećem glasačkom centru na teritoriji ove opštine, u Osnovnoj školi "Kralj Milutin", glasa se na devet biračkih mesta.