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Američke snage su oborile dva iranska drona koja su pretila pomorskom saobraćaju u Ormuskom moreuzu, saopštila je vojska, dan nakon što su Iran i SAD razmenili nove napade, a Teheran udario na Kuvajt i Bahrein.

SAD planiraju da dozvole da se iranska sredstva koriste za podršku popravkama u zemljama Zaliva pogođenim budućim iranskim napadima, rekao je izvor.

Nedavni napadi dodatno su opteretili krhko primirje između Vašingtona i Teherana. Pakistanski posrednici su u Iranu na pregovorima ovog vikenda, tražeći proboj u mirovnim pregovorima koji su u ćorsokaku.

General je bio među nekoliko libanskih vojnika poginulih u subotu u izraelskom napadu, prema saopštenju libanske vojske. Izrael kaže da je njegova ofanziva u zemlji usmerena na Hezbolah, koji je odbio produženje prekida vatre koje su postigle izraelska i libanska vlada.

Pakistanski ministar doneo posebno pismo ajatolahu Hamneiju dok Iran ratuje sa SAD.

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Centcom: Iranski dronovi oboreni u Ormuskom moreuzu

Američka vojska je saopštila da je oborila još dva iranska drona, za koje je navedeno da su pretili brodovima u Ormuskom moreuzu. "Ranije danas, američke snage na Bliskom istoku oborile su dva iranska jednosmerna jurišna drona koja su pretila međunarodnom pomorskom saobraćaju u Ormuskom moreuzu", saopštila je danas Centralna komanda SAD (CENTOM) u objavi na X mreži.

U saopštenju se navodi da je američka vojska dalje spremna da "nastavi odbranu od iranske agresije". Novo obaranje iranskih bespilotnih letelica usledilo je nakon što su SAD u petak oborile još četiri jurišna drona.

Dva izraelska vojnika poginula u odvojenim incidentima u Libanu, saopštila je vojska

Dva izraelska vojnika su poginula u odvojenim incidentima na jugu Libana ovog vikenda, saopštila je izraelska vojska, čime se broj poginulih vojnika povećao na tri od potpisivanja najnovijeg primirja između Izraela i Libana krajem prošle nedelje.

Od početka rata sa Iranom pre oko tri meseca, 30 izraelskih vojnika je poginulo na jugu Libana i duž granice, prema podacima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF). Jedan civilni izvođač radova je takođe poginuo.

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