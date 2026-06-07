- Kad vidim ovu histeriju u crnogorskim medijima koja se ne smiruje čak i nakon tog samita, poseta predsednika Vučića Crnoj Gori bi mogla da stane u tri reči: "Dođoh, videh, pobedih." I tako ih je ponizio na njihovom terenu i ostvario tri boda u gostima - rekao je Dajković. On je naveo da je samitu u Tivtu prethodilo kreiranje jedne antisrpske histerije i mržnje koja je počela proslavom tzv. Dana nezavisnosti, 21. maja, sa, kako je istakao antisrpskim dekorom i proslavama koje čak nije ni Milo Đukanović radio svojevremeno.



- Gradonačelnik Podgorice je dao nalog da se umesto 1 000 zastavica po Podgorici, ove falsifikovane crnogorske zvanične zastave, stavi 3.000 zastavica. Toj proslavi je prisustvovao Miraš Dedeić, Ranko Krivokapić, Milo Đukanović, Duško Marković i, na moju veliku žalost, i Andrija Mandić. Nemaju šta srpski lideri da traže na proslavi Dana nezavisnosti, na dan kad je plakalo pola Crne Gore, cela Srbija, Republika Srpska. Srbima nije mesto tamo - pojasnio je on.

Dajković smatra da je druga uvertira u ovaj samit bio Skupštinski zakon koji je donela aktuelna većina, po kome se Srbija proglašava za okupacionu silu u Crnoj Gori zbog navodne nasilne aneksije 1918. godine.

- Ali kako ćete vi da vratite imovinu Karađorđevićima kad je u istom zakonu proglašavate za okupatorsku porodicu i dinastiju? Andrija Mandić, kao moj dugogodišnji prijatelj, ima potrebu da se proteklih nedelja i meseci stalno miri sa nekim. A izvinite, sa kim smo se mi to svađali da bi se mirili? Jesmo li mi Cetinjanima i Crnogorcima ukrali jezik ili oni nama? Jesmo li mi njima priznali ocepljenje Ulcinja i Tuzle ili su oni priznali ocepljenje Kosova? Jesmo li mi njima falsifikovali zastavu, grb i himnu? Jesmo li mi njima uveli sankcije nekoj njihovoj bliskoj zemlji ili oni nama našoj Rusiji? 1918. godina je bila godina praznika i jedinstva jednog istog naroda koji je živeo sa dve strane granice. 1918. godine, na zborovima koji su održani širom Crne Gore, u svim gradovima je proglašeno ujedinjenje jednog istog naroda i to je bio vekovni san Petrovića, Crnojevića i Balšića na samom početku. 1920. godine je organizovan međunarodni referendum sa međunarodnim posmatračima i tadašnji narod Crne Gore je potvrdio tu odluku da se Srbija i Crna Gora ujedine - rekao je Dajković u Hit tvitu.

On je naveo da se danas kriminalizuje taj datum i taj praznik i govori da je Srbija okupirala Crnu Goru u krvi i zlu.

- A Srbija je zapravo bila oslobodilačka vojska, jer ne zaboravite, 1916. godine crnogorska vojska je kapitulirala. Kralj Nikola je pošao, odnosno napustio Crnu Goru. I mi treba da slavimo srpsku vojsku što je ušla tada u Crnu Goru i što je, na kraju krajeva, prisajedinila i ove teritorije poput Boke Kotorske. To ljudi zaboravljaju. To ljudi ne znaju. Nije bila pre prvog sabora. I molim vas, samo još ovo. Meni nije jasna ova tolika mržnja pojedinih krugova moći u Crnoj Gori prema Aleksandru Vučiću. Pa je li Aleksandar Vučić ugasio naše fabrike? Je li Aleksandar Vučić kriv za 150 mafijaških likvidacija širom Crne Gore? Je li Aleksandar Vučić ukinuo srpski jezik? Je li Aleksandar Vučić ukinuo crnogorsku trobojku? Je li Aleksandar Vučić nametnuo himnu Sekule Drljevića, ustaškog vislinga? Ne, to je uradila bivša vlast, a nažalost i aktuelna vlast učestvuje u tome. Milojko Spajić je bio prije izbora stopostotni Srbin koji je imao srpsko državljanstvo - rekao je Dajković.