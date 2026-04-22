"Kada podnosimo podneske ne tražimo nešto u šta ne verujemo", rekao je Lukić za RTRS.

Ističe da je opštepoznata činjenica da je stanje generala Mladića stvarno kritično. "I sam Tribunal je rekao da ga drže na palijativnoj nezi. Više ga ne leče, nego mu samo olakšavaju muke koje trenutno ima. On vrlo teško sedi, a kamoli da se kreće. Ako ima imalo ljudskosti, on bi morao biti pušten na lečenje u Srbiju", istakao je Lukić.

Rekao je da kod Tribunala ima više politike nego prava. "Po pravu, general Mladić bi morao biti pušten", jasan je Lukić.

Kaže da se moraju ispuniti određeni preduslovi kako bi podneli podnesak za puštanje na privremenu slobodu. "Nadam se da će Tribunal obelodaniti medicinsku dokumenataciju", rekao je Lukić.

Rekao je da je Srbija već dala garancije za generalovo puštanje.

"Država garantuje da neće da pobegne. Ali i to je apsurd u ovoj situaciji. Znamo u kakvom je stanju general, on ne može ni da se kreće", ponovio je Lukić, prenosi Tanjug.