Predsednik Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, tokom današnjeg obilaska Kameničkog parka povodom Dana porodice, istakao je koliko je razgovor važan i lekovit za sve.

Osim toga, Vučević je najavio i sklanjanje onih ljudi koji su se umorili od razgovora sa građanima, jer kako kaže, neodgovornost u tom smislu samo urušava kako ugled predsednika Srbije Aleksandra Vučića, tako i stranke.

-Razgovor je lekovit za sve, pre svega u politici. U SNS-u ćemo morati da menjamo neke ljude koji su se umorili od razgovora sa građanima i koji su postali bahati, jer urušavaju ugled i Aleksandra Vučića i naše stranke - poručio je Vučević.

Pozvao na jedinstvo

-Ne moramo svi da mislimo isto, ali treba zajedno da živimo. Da promovišete nasilje kao jedinu političku opciju, žalite jednu tragediju tako što pravite drugu. Mnogo zla su naneli. Svašta smo izdžali, nadam se da su ti dani iza nas. Kad dođu izbori, ljudi će izabrati - rekao je Miloš Vučević.