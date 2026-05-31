Kada Beograd pogode jaki pljuskovi, oluje ili saobraćajni kolaps, među građanima se često pojavi pitanje da li taksisti imaju pravo da naplate skuplju vožnju zbog povećane potražnje. Mnogi korisnici prevoza smatraju da tokom nevremena pojedine vožnje postaju znatno skuplje, pa se pitaju da li je takva praksa u skladu sa propisima.

Cene taksija određene su gradskim propisima

Kako prenosi Kurir Biznis, iz Sekretarijata za javni prevoz navode da taksi prevoznici na teritoriji Beograda mogu da naplaćuju usluge isključivo prema zvanično utvrđenom cenovniku grada. To znači da ne postoji mogućnost samostalnog uvođenja dodatnih tarifa zbog kiše, oluje, saobraćajnih gužvi ili drugih vremenskih prilika.

Prema važećim pravilima, cena vožnje mora biti obračunata preko taksimetra ili prema unapred propisanim cenama koje je odobrio grad.

Postoje samo tri zvanične tarife

U Beogradu su definisane tri vrste tarifa. Prva važi radnim danima i subotom tokom dana, druga tokom noći, nedeljom i praznicima, dok se treća koristi za vožnje van gradskog područja. Nijedna od njih ne predviđa dodatno povećanje cena zbog vremenskih nepogoda.

Nadležni ističu da putnici moraju biti unapred upoznati sa cenama i da svi parametri za obračun vožnje moraju biti uneti u taksimetar u skladu sa propisima.

Meteorološki uslovi nisu osnov za poskupljenje

Prema objašnjenju Sekretarijata, visina tarife može da zavisi samo od doba dana, dana u nedelji i područja na kojem se vožnja obavlja. Vremenski uslovi, bez obzira na to da li je reč o pljusku, oluji ili snežnim padavinama, ne predstavljaju zakonski osnov za povećanje cene taksi usluge.

Zbog toga građani koji smatraju da im je naplaćena usluga mimo važećeg cenovnika mogu da prijave slučaj nadležnim institucijama i zatraže proveru obračuna vožnje.

Veća potražnja ne znači i veću cenu

Iako tokom nevremena često nedostaje slobodnih vozila, to ne znači da taksisti mogu da povećaju cene po sopstvenom nahođenju. Za razliku od pojedinih aplikacija za prevoz u drugim državama koje koriste takozvane dinamičke tarife, beogradski taksi prevoz funkcioniše prema cenama koje određuje grad.