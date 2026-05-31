-Vi ste stub države. Koliko god vas neko proklinjao i govorio loše, na kraju, svi mi, tražimo sigurnost od vas. Svuda se očekuje da policajac bude prisutan. Policajac jeste svuda i na svakom mestu. Kada postoji opasnost od terorističkih akata, uvek su prvo policajci da rizikuju svoje živote. Svako od nas je sebi dao za pravo da pita - a gde je policajac? Ali kada nekog uhvati u prekršaju, uvek se ljute. Došao sam da kažem da je to jedan nezahvalan i težak posao. Zbog svega toga vam hvala. Znam koliko je težak vaš hleb i koliko ga teško zarađujete. S onima koji čine krivična dela, principi su jasni - rekao je predsednik Vučić i najavio:

Opremu ćemo da vam modernizujemo i moraće da bude mnogo uloženo u one jedinice koje rade na terenu i koje su najviše izložene opasnostima

Plate svim pripadnicima MUP-a i policije porašće značajno

Poruka je što ne postoji nijedno nerazjašnjeno ubistvo - to je poruka i to je ključ

-Policija je izdržala težak pritisak spolja i postoje pokušaji i postojaće da se policiji oduzmu sve nadležnosti. Obećavam vam samo jednu stvar: Dok se pitam za bilo šta, neću dozvoliti to da policija bude ponižena i da se ne pita ni za šta. Policajac neće biti sluga, imaće dostojanstvo i svoj ponos i to je ono za šta ćemo zajedno da se izborimo. Neko mora da bude gromobran ili bedem tim velikim silama - poručio je predsednik Vučić.